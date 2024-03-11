نظافة البرّمع انتهاء التخييم

يحتفل العالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة والعافية، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب الكويتي الوفي والمقيمين على أرض الكويت الطيبة.

ونتطرق اليوم من خلال زاويتنا إلى قرب انتهاء موسم التخييم، والذي سبق أن تم تحديده من البلدية في نوفمبر الماضي حتى منتصف الشهر الجاري.

البلدية مشكورة حددت مواقع التخييم في شمال وجنوب البلاد، ودعت وقتها أصحاب المخيمات إلى الالتزام بالمواقع المحددة لهم وإزالتها طوعيا عند انتهاء المدة الممنوحة لهم.

والمطلوب من أصحاب المخيمات مع انتهاء الموسم إزالة مخيماتهم مع المحافظة على نظافة الأماكن المخصصة لهم قبل المغادرة لأنها مسؤولية تقع على عاتق الشخص الذي التزم بالمحافظة على نظافة المكان وحماية البيئة البرية مما يتبقى من مخلفات معدنية وخشبية وبلاستيكية مضرة.

ولقد وضعت البلدية رسوما وتأمينا يحصل من صاحب المخيم ويتم استرجاعه بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة بعد التأكد من نظافة وخلو موقع المخيم وبعد أن تتم الإزالة من ترك أي أضرار بيئية، حيث إن استرداد التــأمين شرطه الأساسي أن يكون بضــمان سلامة ونظافة الموقع.

وأصبح من الواجب على الجميع المحافظة على نظافة البر والالتزام كذلك بالشروط الخاصة بموسم التخييم الذي يلزم أصحاب المخيمات بتطبيقها وعدم مخالفتها، وإن كان البعض يقوم بمخالفتها من خلال بوضع سواتر ترابية وتشويه البر وهم قلة قليلة.

والبلدية أكدت أنها ستطبق القانون، وستقوم من خلال فرقها بإزالة كل المخيمات المخالفة التي لم تلتزم في موعد الإزالة، دون إنذار مسبق.

كما بات من الضروري التعاون مع الجهات المختصة، والإسراع بإزالة المخيمات قبل إزالتها بقوة القانون وتنظيف البر من كل النفايات والمحافظة على بيئتنا الصحراوية لأنها مسؤوليتنا جميعا، فحافظوا عليها نظيفة جميلة.





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