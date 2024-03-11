نظافة البرّمع انتهاء التخييم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يحتفل العالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة والعافية، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب الكويتي الوفي والمقيمين على أرض الكويت الطيبة.
ونتطرق اليوم من خلال زاويتنا إلى قرب انتهاء موسم التخييم، والذي سبق أن تم تحديده من البلدية في نوفمبر الماضي حتى منتصف الشهر الجاري.
البلدية مشكورة حددت مواقع التخييم في شمال وجنوب البلاد، ودعت وقتها أصحاب المخيمات إلى الالتزام بالمواقع المحددة لهم وإزالتها طوعيا عند انتهاء المدة الممنوحة لهم.
والمطلوب من أصحاب المخيمات مع انتهاء الموسم إزالة مخيماتهم مع المحافظة على نظافة الأماكن المخصصة لهم قبل المغادرة لأنها مسؤولية تقع على عاتق الشخص الذي التزم بالمحافظة على نظافة المكان وحماية البيئة البرية مما يتبقى من مخلفات معدنية وخشبية وبلاستيكية مضرة.
ولقد وضعت البلدية رسوما وتأمينا يحصل من صاحب المخيم ويتم استرجاعه بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة بعد التأكد من نظافة وخلو موقع المخيم وبعد أن تتم الإزالة من ترك أي أضرار بيئية، حيث إن استرداد التــأمين شرطه الأساسي أن يكون بضــمان سلامة ونظافة الموقع.
وأصبح من الواجب على الجميع المحافظة على نظافة البر والالتزام كذلك بالشروط الخاصة بموسم التخييم الذي يلزم أصحاب المخيمات بتطبيقها وعدم مخالفتها، وإن كان البعض يقوم بمخالفتها من خلال بوضع سواتر ترابية وتشويه البر وهم قلة قليلة.
والبلدية أكدت أنها ستطبق القانون، وستقوم من خلال فرقها بإزالة كل المخيمات المخالفة التي لم تلتزم في موعد الإزالة، دون إنذار مسبق.
كما بات من الضروري التعاون مع الجهات المختصة، والإسراع بإزالة المخيمات قبل إزالتها بقوة القانون وتنظيف البر من كل النفايات والمحافظة على بيئتنا الصحراوية لأنها مسؤوليتنا جميعا، فحافظوا عليها نظيفة جميلة.
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