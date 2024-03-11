الفقيد الشارخ.. مسيرة إنجازات

طالعتنا وسائل الإعلام الكويتية بخبر وفاة الكويتي محمد الشارخ، رحمه الله وغفر له، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «صخر» لبرامج الحاسب الآلي، وكان أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب وبلغ الراحل من العمر (82عاما).

وفي الحقيقة وكون الشارخ رجلا رائدا في مجال الكمبيوتر وله دور كبير في تمكين اللغة العربية ضمن برامج الحاسوب، فقد نعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الراحل على شبكة منشور على منصة «إكس»، جاء فيه «يعد الراحل محمد الشارخ أول من أدخل اللغة العربية إلى الحواسيب، في التاريخ، هو أول من طور القارئ الآلي، والترجمة الآلية والنطق الآلي، مؤسس ورئيس شركة صخر».

ولعلي سأبين للقراء الكرام أهمية ما قدمه الراحل محمد الشارخ، فقد أوجز في تاريخ مسيرة عطائه العلمي والوطني، ومن خلال عمله الدءوب حصلت شركة صخر على ثلاث براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وكانت بخصوص التعرف الضوئي على الحروف «أو سي آر» (OCR)، و«الترجمة الآلية من العربية للإنجليزية»، و«النطق العربي»، ومن الإنجازات الكبرى على مستوى العمل المهني للفقيد تطوير برنامج القرآن الكريم وإدخال كتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية للحاسوب عام 1985.

كما طور فقيد الكويت العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية في مجال الحاسوب الآلي، وطرح برامج تعليم البرمجة والتي تجاوز عددها التسعين برنامجا، وقامت شركة «صخر» للحاسوب الآلي بنشر كتب تعليم الحاسوب وتدريب المدرسين وتأسيس معاهد تعليم برمجة الحاسب، كما قام بجمع أرشيف المعلومات الإسلامية، وطور تقنية التعرف الضوئي على الحروف العربية عام 1994، وآلية نطق الحروف العربية عام 1998، والترجمة من وإلى العربية عام 2002 وترجمة التخاطب الآلي عام 2010.

وقام الفقيد محمد الشارخ عام 1997بتأسيس مشروع «كتاب في جريدة» بالتعاون مع منظمة الـ «يونسكو»، وفي عام 2016، بدأ بالعمل على مشروع «أرشيف الشارخ» الذي ضم نسخا من أمهات المجلات الأدبية والثقافية العربية القديمة والحديثة، وبالفعل تم تحميلها على شبكة الإنترنت بهدف الحفاظ عليها كتراث وأن تصبح في متناول الباحثين والمثقفين العرب، وفق ما كتب في سيرته، رحمه الله تعالى.

وفي عام 2019، طرح أول معجم محوسب معاصر للغة العربية، كتطبيق على الإنترنت بشكل مجاني، ويحتوي على 125 ألف معنى وتركيب، ويحمل البرنامج قاعدة بيانات للمترادفات والمتضادات بلغت 35 ألف مترادف ومتضاد، كما يضم الموقع ثلاثة من أشهر المعاجم التراثية: القاموس المحيط، وتاج العروس، ولسان العرب.

والراحل محمد الشارخ مؤلف وكاتب أيضا، نشر أول قصة كتبها بعنوان «قيس وليلى»، عام 1968، كما له ثلاث مجموعات قصصية منشورة، عبارة عن 10 قصص تم نشرها عام 2006، و«الساحة» نشرت عام 2012، و«أسرار» ونشرت عام 2017، كما نشر رواية «العائلة» عام 2018، كان رحمه الله نائبا للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وعضوا في مجلس إدارة البنك الدولي للأعمار والتنمية في ولاية واشنطن الأميركية، أسس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي ورأسه، كما عمل نائبا لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، وأسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والسعودية.

ساهم الراحل في تمويل «مركز دراسات الوحدة العربية»، و«المنظمة العربية للترجمة»، كما يعد أحد المساهمين بتأسيس «معهد العالم العربي» في باريس، والفقيد الشارخ من رواد الحركة التكنولوجية الذين قادوا مسيرة الإنجازات في مجال العلم والتعليم والتكنولوجيا في الدولة الحديثة، رحم الله الشارخ وصادق التعازي لذويه ومحبيه.





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