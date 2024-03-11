رمضان.. التواصل والتراحم!

كلما أقبل رمضان اشتدت الحركة وازدحمت الشوارع والأسواق، وتسابق الناس وكثرت العروض والإعلانات. رمضان شهر بركة ورحمة وتحقيق للعبودية، شهر أداء فريضة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، شهر تهذيب للنفس ورجاء الله العفو والعتق من النيران.

في هذا الشهر الفضيل، الذي سرعان ما ينقضي، تجتمع الأسر على مائدة الإفطار، وتدعو بدوام النعم والعافية، وفيه قيم التواصل والتراحم. ومن طيبات الدنيا وفضل الله ما نجده في أطباقه الخاصة وأوانيه الجميلة ولمساته المميزة، ما يجعلنا نعيش أجواءه «المادية» الخاصة ونتشارك ونستمتع، ونحمد الله.

لكن لماذا كثرت، بل طغت، الماديات عليه حتى سلبته روحانيته، وتحول إلى شهر يناقض حقيقته؟!

في كل عام تزداد المطالب، الدنيوية مع الأسف لا الأخروية، وصار رمضان شهر المسلسلات والسهرات، والألبسة والزينة، والمسابقات! بل تحول الأمر إلى تنافس، مع ارتفاع غير معقول للأسعار، وشراهة منفلتة للاستعراض.

رمضان ليس شهرا للانقطاع عن الناس والاقتصار على الصلاة والصيام، بل هو شهر صلة وإحسان، رمضان شهر تجديد الــــعهد مع الله، التوبة مما ســــلف، شهر إكرام الأسرة والجـــيران، البدايات الجديدة لكل خير والطمع في فضل الله.

وجد التسويق طريقه باسم هذا الشهر، فكان على حساب فضله وتحول شهر الصيام والطاعة والآداب إلى تبذير ومظاهر، وسهر ومحافل، وانشغال بالمتع وتضييع للأوقات والطاقة.

رمضان هذا العام مختلف، فقد أنهك الطغيان أشقاءنا، في أحداث لم يشهد التاريخ بشاعة مثلها!

فكيف لنا أن ننكب هذا الانكـــباب على الدنيا وزينتها، وننـــسى العبادة وشكر النعمة والإحـــساس بإخواننا المسلمين؟!

علينا ألا نقبل بتحول هذا الشهر الجميل الذي يضم كل الخيرات والفضائل إلى شهر مادي يستغفلنا، ويشجع سوء نفوسنا فننشغل ببهرجته الزائفة! كم من فقيد غيبه الموت فلم يدرك رمضان هذا العام؟

نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الطاعة ويتقبل منا ومنكم.





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