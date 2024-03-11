شهر رمضان والصيام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أقبل علينا شهر رمضان شهر الصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكفير الذنوب، فالصيام في هذا الشهر ليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط بل هو الامتناع عن كل ما يغضب الله، والابتعاد عن كل ما نهانا عنه ديننا الإسلامي.
ومع قرب قدومه بدأ الازدحام في الشوارع للتجهيز لهذا الشهر المبارك، سواء لشراء الأغذية والمشروبات التي يتميز بها هذا الشهر الفضيل أو لشراء الحلويات والملابس الخاصة بالقرقيعان، أو لشراء الأواني المتنوعة لاستخدامها للإفطار.
وفي هذا الشهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم».
إن الصيام من أسباب تكفير الذنوب واستجابة الدعاء، إذ يشفع لصاحبه يوم القيامة وتتضاعف فيه الحسنات لذلك فإن شهر رمضان هو أفضل شهور السنة. وقال تعالى: (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة البقرة: 184. كما ان الصيام يجبر الجسم على حرق مخزونه من الدهون مما يؤدي إلى المحافظة على استمرارية الدماغ خلال فترة الصيام، ويحسن الإدراك وتنمية الروابط بين الخلايا العصبية، ودرء تراجع وظائف الخلايا العصبية ويحسن وظائف المخ وتزداد مقاومته للإصابات والأمراض، بالإضافة إلى تطوير مهارة ضبط النفس والتوازن في جسم الإنسان وتحسين الحالة النفسية.
ويقوم الصيام بتنظيف الجسم من السموم وتغيير العادات السيئة، ويعمل على تخفيف الاكتئاب والقلق والتوتر والغضب والأرق ويقلل من مستويات السكر في الدم، ويعالج ارتفاع ضغط الدم ويعزز جهاز المناعة والعادات الغذائية الصحية.
ويعد الصيام كفارة للذنوب ووقاية وسترا من عذاب الآخرة بشرط ألا يقوم الصائم بما يغضب الله سواء بالأقوال أو الأفعال التي حذرنا منها الله جل جلاله أو رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم.
إن شهر رمضان فرصة لكل شخص ليمتنع عن كل ما يعكر أجر صيامه والاستفادة من الأجر المضاعف والامتناع عن أذى الآخرين والنميمة والكذب، وزيادة الطاعات والصدقات وقراءة القرآن، وتحسين العادات الغذائية الصحية لما فيه من علاج لبعض الأمراض مثل السكر والضغط والأرق والتوتر والقلق، وهو يعين على تهذيب النفس ويعود الإنسان على الصبر.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». ولابد من الحفاظ على الصيام والامتناع عن كل ما يبطله حتى ينال الصائم أجر الصيام المضاعف ويدخل يوم القيامة من باب الريان.
نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا وننال مغفرته وعفوه وأجر الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل.
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