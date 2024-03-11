شهر رمضان والصيام

أقبل علينا شهر رمضان شهر الصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكفير الذنوب، فالصيام في هذا الشهر ليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط بل هو الامتناع عن كل ما يغضب الله، والابتعاد عن كل ما نهانا عنه ديننا الإسلامي.ومع قرب قدومه بدأ الازدحام في الشوارع للتجهيز لهذا الشهر المبارك، سواء لشراء الأغذية والمشروبات التي يتميز بها هذا الشهر الفضيل أو لشراء الحلويات والملابس الخاصة بالقرقيعان، أو لشراء الأواني المتنوعة لاستخدامها للإفطار.وفي هذا الشهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم».إن الصيام من أسباب تكفير الذنوب واستجابة الدعاء، إذ يشفع لصاحبه يوم القيامة وتتضاعف فيه الحسنات لذلك فإن شهر رمضان هو أفضل شهور السنة. وقال تعالى: (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة البقرة: 184. كما ان الصيام يجبر الجسم على حرق مخزونه من الدهون مما يؤدي إلى المحافظة على استمرارية الدماغ خلال فترة الصيام، ويحسن الإدراك وتنمية الروابط بين الخلايا العصبية، ودرء تراجع وظائف الخلايا العصبية ويحسن وظائف المخ وتزداد مقاومته للإصابات والأمراض، بالإضافة إلى تطوير مهارة ضبط النفس والتوازن في جسم الإنسان وتحسين الحالة النفسية.ويقوم الصيام بتنظيف الجسم من السموم وتغيير العادات السيئة، ويعمل على تخفيف الاكتئاب والقلق والتوتر والغضب والأرق ويقلل من مستويات السكر في الدم، ويعالج ارتفاع ضغط الدم ويعزز جهاز المناعة والعادات الغذائية الصحية.ويعد الصيام كفارة للذنوب ووقاية وسترا من عذاب الآخرة بشرط ألا يقوم الصائم بما يغضب الله سواء بالأقوال أو الأفعال التي حذرنا منها الله جل جلاله أو رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم.إن شهر رمضان فرصة لكل شخص ليمتنع عن كل ما يعكر أجر صيامه والاستفادة من الأجر المضاعف والامتناع عن أذى الآخرين والنميمة والكذب، وزيادة الطاعات والصدقات وقراءة القرآن، وتحسين العادات الغذائية الصحية لما فيه من علاج لبعض الأمراض مثل السكر والضغط والأرق والتوتر والقلق، وهو يعين على تهذيب النفس ويعود الإنسان على الصبر.وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». ولابد من الحفاظ على الصيام والامتناع عن كل ما يبطله حتى ينال الصائم أجر الصيام المضاعف ويدخل يوم القيامة من باب الريان.نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا وننال مغفرته وعفوه وأجر الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل.

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