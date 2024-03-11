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إجراءات صينية جديدة لتسهيل استخدام الهاتف في الدفع

3/11/2024 2:11:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت الصين إجراءات جديدة من شأنها التسهيل على الزوار الأجانب القيام بعمليات مالية من خلال هواتفهم النقالة خلال تواجدهم داخل الصين، وهو ما لم يكن متاحا في السابق.
وأصبح بإمكان الزائرين الأجانب في الصين إنفاق ما يصل إلى ألفي دولار أميركي سنويا باستخدام تطبيق الهاتف المحمول (Alipay) دون الحاجة إلى تسجيل هوياتهم، بحسب ما ذكرت الشركة المشغلة للتطبيق.
وقال تقرير نشرته شبكة «CNBC» الأميركية، إن هذا يزيد بأربعة أضعاف عن الحد السابق البالغ 500 دولار فقط، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على السياح الدوليين أكثر من غيرهم.
ويبدو أن هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى تنشيط السياحة الأجنبية التي تقصد الصين، حيث كان عدد المسافرين الأجانب إلى الصين قد انخفض مؤخرا بعد أن فرضت البلاد مؤقتا ضوابط حدودية صارمة للحد من انتشار وباء «كورونا».
ويعكس الحد الأقصى للمعاملات سعي بكين هذا العام لتسهيل على المسافرين الأجانب دفع ثمن المشتريات اليومية في بلد أصبح فيه الدفع عبر الهاتف المحمول منتشرا في كل مكان.
ومع ذلك، فإن سياسات التحقق من الاسم الحقيقي الصارمة غالبا ما جعلت من الصعب على الزوار الأجانب للصين استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول.
ومن المعروف أن تطبيق الدفع الهاتفي المنتشر في الصين (Alipay) مملوك لشركة علي بابا الصينية. كما أن شركة «تينسنت» تملك تطبيق الدفع الهاتفي الآخر (WeChat Pay) واسع الانتشار في الصين، لكنها لم تؤكد رقما دقيقا للمعاملات الخالية من الهوية باستخدام تطبيقها، إلا أن التقارير تشير إلى أن الأجانب يمكنهم إكمال بعض المدفوعات دون تسجيل هوياتهم.
وأعلنت الشركة المالكة لتطبيق «Alipay» أن المسافرين الدوليين الذين يسجلون هويتهم يمكنهم استخدام التطبيق لمعاملات فردية يصل حجمها إلى 5000 دولار، مقارنة بألف دولار فقط سابقا.
وقالت إن الحد الأقصى للمعاملة السنوية لأولئك الذين يسجلون هوياتهم يبلغ الآن 50 ألف دولار، أي خمسة أضعاف المبلغ التراكمي السابق البالغ 10 آلاف دولار.
وتأتي هذه التغييرات في مبالغ المعاملات في أعقاب الإعلانات الصادرة هذا الشهر عن بنك الشعب الصيني بشأن هذه الزيادات.
وفي أوائل فبراير الماضي، قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، تشانغ تشينغ سونغ إن الزوار الأجانب الذين يستخدمون (Alipay) أو (WeChat Pay) لا يحتاجون إلى تقديم معلومات الهوية إذا كان حجم المعاملة السنوية أقل من 500 دولار. وقال في ذلك الوقت: «نحن نتطلع أيضا إلى إمكانية رفع عتبة الـ 500 دولار في المستقبل».

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