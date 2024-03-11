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13 مليار دولار تغادر بورصة لندن خلال أسبوع والأزمة تتفاقم

3/11/2024 2:11:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت العديد من الشركات الكبرى المدرجة في بورصة لندن عن خطط لمغادرة البورصة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 10.2 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار أميركي).
وقال تقرير نشرته جريدة «إيفننج ستاندرد» المحلية في لندن، إن موجة هروب الشركات التي تشهدها بورصة لندن «تأتي انعكاسا للأزمة التي تواجه البورصة وواحدة من علامات تفاقم هذه الأزمة».
وشركة إدارة الثروات (Mattioli Woods) هي أحدث شركة تنسحب من الأسواق العامة في لندن بعد أن أوصت بالموافقة على عرض بقيمة 432 مليون جنيه استرليني للاستحواذ عليها من قبل شركة الأسهم الخاصة (Pollen Street Capital).
ويمثل عرض الاستحواذ على شركة «ماتيولي وودز» بقيمة 804 بنسات للسهم الواحد علاوة بنسبة 34% على سعر إغلاق السهم يوم الخميس، و42% أعلى من متوسط سعر تداول السهم خلال الأشهر الستة الماضية.
وتعاملت شركة ماتيولي وودز مع مشاكل الأسواق العامة أثناء استعدادها لمغادرة بورصة لندن، قائلة إنها «تدرك الفرص التي يمكن توفيرها في ظل الملكية الخاصة، بدعم من المساهمين الذين يركزون على النمو»، مضيفة أن المضي قدما سيجعل القطاع الخاص قادرا على توفير «المرونة اللازمة لاتخاذ قرارات طويلة المدى لتعظيم إمكانات نمو الأعمال».
وعلاوة على قرار ماتيولي وودز شهد الأسبوع الماضي وحده الرحيل المقترح لشركة (Spirent Communications) التي كانت مدرجة منذ عقود في البورصة، إضافة إلى البنك البريطاني «فيرجن موني»، وشركة التعبئة والتغليف «دي أس سميث»، وشركة الخدمات اللوجستية «وينكانتون». كما بدأت شركات أخرى مثل شركة (IWG) للأعمال المكتبية في استكشاف خيارات لنقل إدراجها الأساسي إلى نيويورك، في حين رفضت بعض الشركات الكبرى الأخرى عمليات الاستحواذ على الأسهم الخاصة في الأسابيع الأخيرة.
وتضيف هذه التحركات المزيد من الضغوط على الحكومة والبورصة لإظهار قدرتها على وقف النزيف المستمر للشركات المدرجة في لندن والتي تتحول إلى شركات خاصة أو تتحول إلى البورصات الأجنبية بحثا عن تقييمات أعلى.
وكشف المستشار جيريمي هانت هذا الأسبوع عن خطط حكومية «لزيادة الاستثمار في الأسهم البريطانية، والتي بموجبها سيتمكن مستثمرو التجزئة من زيادة المبالغ التي يمكنهم استثمارها في الأسهم والمعفاة من الضرائب بما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني في حال وضعوا المزيد من الأموال في الشركات المدرجة في لندن»، لكن المحللين عبروا عن شكوكهم في أن الخطط سيكون لها تأثير ملموس على تقييمات الشركات أو نشاط سوق الأسهم.

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