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KIB يطلق الدروازة 2024 ويعلن رابحي الشهري والأسبوعي

3/11/2024 2:11:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملة سحوبات حساب الدروازة لعام 2024 والتي تتميز بأعلى عدد رابحين طوال العام، إضافة لأعلى عائد سنوي متوقع يصل لغاية 2% يوزع شهريا، وكجزء من الحملة لهذا العام، سيتم تتويج 12 رابحا في السحوبات الأسبوعية، حيث يحصل الرابحون الأول إلى الخامس على 1000 دينار لكل منهم والرابحون السادس إلى الثاني عشر على 500 دينار لكل منهم، والسحوبات الشهرية ستتوج رابحين اثنين يحصل كل منهما على جائزة قيمتها 5 آلاف دينار، أما السحب السنوي فسوف يتم الكشف عن رابح واحد فيه بالجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار.
وقد تم إجراء السحبين الشهري والأسبوعي بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث تم الإعلان عن فوز كل من صالح عيسى صالح الخميس ومحمد عماد عدنان الحو بالجائزة الشهرية التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار، وربح في السحب الأسبوعي كل من أحمد المتولي أحمد المتولي، نوفه حامد مزعل، رضى بن محمد بوجدي، هايف رجا لافي الحربي، عطا الله مبارك بلادي الظفيري جائزة قيمتها 1000 دينار، كما ربح راغب أشرف زبيري، محمد هادي عبدالرزاق الهاجري، محمود يوسف الابراهيم، بدر حماد مسير دريب، حميدة هليل حمد العنزي، نواف سعود سعد العنزي، امار حمود ناصر المسلم، جائزة قيمتها 500 دينار لكل منهم.
وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB: نواصل التزامنا بإثراء تجربة عملائنا من خلال إطلاق حملة مميزة للسحوبات على حساب الدروازة هذا العام، والتي تمتاز بمميزات عديدة تهدف إلى تحقيق النجاح كونها تسهم في تشجيع العملاء على الادخار، وأيضا تمكنهم من التمتع بالمزايا والمكافآت مقابل مدخراتهم وتحثهم على الإيداع والدخول في السحوبات كونها تتضمن أكبر عدد رابحين طوال العام. وبهذه المناسبة نتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الأسبوعية الشهرية والسحب السنوي.

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