بالفيديو شمال الخليج تطلق هيونداي سانتافي 2024 الجديدة كليا



رائد ترجمان: «سانتافي» الجديدة كلياً تنقل تجربة القيادة لمستويات جديدة من التفرد والتميز السيارة الجديدة تعكس التحول الجذري للنموذج المتمركز على التصميم الذي لا تخطئه العين



أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل المعتمد لسيارات هيونداي في الكويت عن إطلاق أحدث طرازات العلامة التجارية، (سانتافي 2024 الجديدة كليا) وذلك في إطار مشاركة شمال الخليج التجارية في معرض خاص للسيارات في الأفنيوز مول.

ويأتي الإعلان عن إطلاق الطراز الجديد تحت مفهوم «الانفتاح للمزيد» الواعد بتوسيع التجارب اليومية من خلال ربط كل من المدينة والطبيعة في الداخل والخارج.

وفي تعليق له على إطلاق سانتافي 2024 الجديدة كليا، قال رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شمال الخليج: «نحن سعداء بتقديم هذه السيارة لعشاق الفخامة والإثارة، تعكس سانتافي 2024 التحول الجذري للنموذج المتمركز على التصميم والذي لا تخطئه العين.

ويقدم الجيل الجديد من سانتافي طيف واسع من مزايا الراحة والملائمة كثير منها يعد الأول في العالم أو الأول أو الرائد في فئته. كما تقدم السيارة الجديدة مساحة أكثر رحابة وأكثر راحة للركاب بفضل قاعدة العجلات الجديدة الأكثر طولا».

وأضاف: «إحدى المرتكزات الأساسية لعلامة هيونداي التجارية تتمحور حول الريادة، حيث تسخر هيونداي إمكاناتها الإبداعية والهندسية والتكنولوجية لابتكار منتجات تستشرف الاحتياجات المستقبلية للعملاء وتلبيها على أكمل وجه من خلال طرازات تناغم بين عناصر الجمال والرفاهية ومتطلبات الأمان والأداء في إطار يعيد صياغة مفهوم التنقل الحديث بشكل جذري.

لقد وفت الأجيال السابقة من سانتافي بوعدها بتجربة قيادة ممتعة ويأتي طراز 2024 لينقل هذه التجربة إلى مستوى جديد من التفرد والتميز».

ويعزز الجيل الخامس من سانتافي من جاذبية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الصديقة للمدينة والجاهزة للمغامرة مع مساحة معيشة رائدة في فئتها تشبه الشرفة، أصبحت ممكنة بفضل قاعدة العجلات الأطول وفتحة الباب الخلفي الأكبر، مع مقاعد محسنة للصف الثالث.التصميم الخارجي

ويعكس حضور السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الجريء والقوي اتجاه نمط الحياة الخارجي المتنامي، حيث اعتمدت هيونداي إستراتيجية تصميم غير عادية من خلال البدء من منطقة الباب الخلفي الموسعة ثم الانتقال إلى التصميم الخارجي.

ويساعد الشكل الصندوقي والفعال للطراز الجديد وقاعدة عجلاته الطويلة على إبراز حضور قوي وإحساسا عال بالفخامة، في حين أن الشكل الخارجي القوي مصمم بدقة ليتناسب تماما مع كل من الإعدادات الحضرية والطبيعة على حد سواء.

وتعطي مقدمة سانتافي الجديدة كليا انطباعا قويا وجريئا بفضل غطاء المحرك المرتفع والرفارف المحددة بشكل حاد، والمصابيح الأمامية على شكل حرف H المستلهمة من شعار هيونداي، ويكتمل تصميمها الجانبي النظيف بخط سقف جريء، وعجلات قياس 21 بوصة جريئة التصميم. وتتناغم المصابيح الخلفية على شكل حرف H مع مصابيح H الأمامية لتزويد سانتافي الجديدة كليا بحضور مميز على الطريق.

التصميم الداخلي

ويتناقض التصميم الداخلي الجديد كليا مع المظهر الخارجي من خلال التأكيد على عناصر التصميم الأفقية والرأسية ومطابقة نغمة ومزاج المظهر الخارجي.

يتم تطبيق تصميم على شكل حرف H على لوحة القيادة وفتحات التهوية لتعزيز الشعور بالانفتاح وإنشاء توازن تصميم فريد.

ويأتي التصميم الداخلي الجديد مزودا بخصائص الراحة المفيدة، مثل الشحن اللاسلكي المزدوج للهواتف الذكية، لخلق تجربة مستخدم متطورة.

شاشة العرض المنحنية البانورامية الأولى في فئتها من سانتافي، والتي تشتمل على مجموعة رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام معلومات وترفيه، تعزز رؤية السائق وتخلق إحساسا بالفخامة.

وتوفر سانتافي الجديدة بالكامل مساحة داخلية رائدة في فئتها، حيث تخلق مقاعد الصف الثاني والثالث القابلة للطي بالكامل مساحة تشبه الشرفة في الخلف مع فتح الباب الخلفي الأوسع، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالهواء الطلق دون عناء.

الهيكل المرن

توفر سانتافي الجديدة كليا سعة تخزين رائدة في فئتها وفتحة واسعة للباب الخلفي، مما يوفر مساحة كبيرة لكل شيء من المعدات الرياضية إلى معدات التخييم.

يعمل الطراز الجديد على زيادة الوظائف الخارجية إلى أقصى حد باستخدام المقبض المساعد من النوع المخفي والموجود في العمود (C) لتسهيل الوصول إلى السقف.

وقد أعطت هيونداي الأولوية لمساحة المعيشة من خلال زيادة مساحة الأرجل في الصف الثاني والثالث. توفر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) أفضل مستويات الراحة في فئتها للصف الثالث (مع إمالة الصف الثالث) وتحسينات في مساحة الرأس.

الراحة والملاءمة بالمدينة

ولتعزيز تجربة المستخدم، تم تزويد سانتافي الجديدة كليا بميزات الراحة والملائمة، العديد منها إما الأول في العالم أو الأول في فئته أو الرائد في فئته.

توفر سانتافي الجديدة كليا أول مساحة تخزين ثنائية متعددة الكونسول في العالم يمكن فتحها من قبل كل من الركاب في الأمام والخلف.

وتسمح المرآة المركزية الرقمية للسائق برؤية ما يحدث خلف السيارة عندما يتم إعاقة الرؤية الخلفية بواسطة عناصر في منطقة الحمولة، كما أنها تساعد السائق على الرؤية الخلفية في الليل بصورة أكثر وضوحا.

ومن بين ميزات الراحة الأخرى نظام الشحن اللاسلكي المزدوج عالي السرعة للهواتف الذكية، وتم أيضا تضمين طرف توصيل USB من النوع C (بحد أقصى 27 واط).

كما يساعد نظام تنبيه الراكب الخلفي المستند إلى الرادار (ROA) على تذكير السائق بالركاب الخلفيين كإجراء احترازي للسلامة بعد إيقاف تشغيل المحرك.

مساعدة السائق والسلامة

وتم تجهيز سانتافي الجديدة كليا بمجموعة من ميزات المساعدة في القيادة والسلامة لتوفير تجربة قيادة مريحة وآمنة.

يوفر مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA 2) تحذيرا وفرملة طارئة إذا تباطأت السيارة الأمامية فجأة أو تم اكتشاف خطر الاصطدام الأمامي.

ويساعد نظام المساعدة على تتبع المسار (LKA 2) على توفير مدخلات توجيه طفيفة لإعادة السيارة إلى منتصف مسارها.

كما يساعد (Smart Cruise Control 2) على سرعة آمنة أثناء القيادة على المنحنيات. ويساعد مساعد القيادة على الطريق السريع (HDA 2) في الحفاظ على السرعة والمسافة المحددة من السيارة التي أمامك.

كما يساعد في تغيير الحارة أثناء القيادة على القسم الرئيسي من الطريق السريع ويساعد على توسيط السيارة في الحارة أثناء القيادة.ومن بين ميزات مساعدة السائق والسلامة الأخرى مساعد تحديد السرعة الذكي، شاشة الرؤية الخلفية، ومساعد تجنب الاصطدام عند المرور الخلفي، وتحذير مسافة الركن الأمامي/ الخلفي، وشاشة الرؤية المحيطية، ومساعد الركن الذكي عن بعد، ومساعد الخروج الآمن.محركات موفرة للوقودوتتوافر سانتافي الجديدة كليا بخيارين لتوليد القوة، محرك بنزين سعة 2.5 ليتر (Theta III 2.5 GDI - 8AT) بقوة قصوى تبلغ 194 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 25.1 كغم/ متر.ومحرك بنزين سعة 2.5 ليتر بشاحن توربيني (Theta III 2.5T GDI - 8DCT) بقوة قصوى تبلغ 281 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 43.0 كغم/ م.