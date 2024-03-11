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الخليج يوفر خدمتي إرسال رابط الدفع إلى مجموعة وتقسيم الفاتورة عبر تطبيقه

3/11/2024 2:11:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن خطواته المتسارعة نحو الريادة الرقمية، شهد تطبيق بنك الخليج على الموبايل الجديد كليا حزمة كبيرة من الخدمات النوعية، منها إمكانية إرسال رابط الدفع إلى مجموعة وتقسيم الفاتورة على مجموعة، ما يجعل من تجربة العميل السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة.
وفي هذا الإطار، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج بدر العلي: يضم تطبيق البنك على الموبايل العديد من المزايا والخدمات، المتاحة عبر واجهة استخدام ذكية، تم تصميمها بما يتناسب مع المتطلبات الفردية لكل عميل، قادرة على تلبية تطلعات العملاء في لمح البصر.
وأضاف: يتمتع التطبيق بمواصفات مميزة تجعل منه الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، ويضع في متناول المستخدمين تكنولوجيا حديثة ومتطورة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.
وأوضح العلي أنه بإمكان العميل الراغب في إرسال فاتورة إلى أكثر من شخص القيام بعدة خطوات سهلة وبسيطة، تبدأ من الضغط على زر المدفوعات في الأسفل واختيار «طلب الأموال» ثم اختيار «إرسال رابط لمجموعة».
وأشار إلى أنه لإضافة مستفيدين، يجب السماح للتطبيق بالدخول إلى قائمة أرقام الهواتف الخاصة بك، حيث سيمكنك اختيار الشخص المراد إرسال الرابط له، ومن ثم الاختيار من قائمة المستفيدين المراد إرسال الرابط لهم، ويمكنك أيضا إدخال المبلغ المطلوب (بالتساوي، ثابت، أو سهم كل منهم)، وبعدها إدخال وصف المبلغ، ومن ثم اختيار أحد الاختيارات من قائمة الغرض من الدفعة. وعند الانتهاء، ستظهر صفحة التأكيد على إرسال الروابط لأرقام الأشخاص الذين تمت إضافتهم عبر رسالة قصيرة.
وحول خدمة تقسيم الفاتورة، قال العلي: يمكن لمستخدمي تطبيق بنك الخليج الاستفادة من تلك الخدمة من خلال الدخول على الحساب المصرفي ومن ثم اختيار «المزيد» أسفل البطاقة، ومن بعدها الضغط على «عرض المعاملات» أسفل الصفحة، والقيام باختيار العملية المطلوب تقسيمها على الدافعين، ثم اختيار تقسيم الدافعين المطلوبين، ولإتمام العملية، قم بتعبئة الهدف، «المراجعة والدفع»، ثم اسحب السهم للتأكيد وستظهر صفحة تأكيد العملية عند الانتهاء من العملية.

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