التجاري يحصد جائزة التقدم في تطبيق تكنولوجيا التعليم

(MENAFN
- Al-Anbaa) حصد البنك التجاري الكويتي جائزة التقدم في تطبيق تكنولوجيا التعليم من «Brandon Hall Group HCM» وهي إحدى الشركات المرموقة في مجال تطوير وتحديث البيانات والأبحاث، حيث جاء هذا النجاح عن طريق التعاون المشترك بين البنك وشركة IQuad Learning Solutions والتي ارتكزت على تطبيق الحلول في مجال التدريب والتطوير بما يتناسب مع استراتيجية البنك.
ومن هذا المنطلق، صرح مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق العبدالله: إن قطاع الموارد البشرية ممثلا بإدارة التدريب والتطوير يبذل جهود كبيرة وبارزة في استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا التعليم وتطبيقها في مجال العمل من حيث البرامج والدورات التدريبية التي تقدم لجميع موظفي البنك على منصة «ثابر»، والتي تمكنهم من الاستفادة من البرامج المطروحة وتطوير مهاراتهم والحصول على الشهادات المعتمدة في شتى مجالات العمل المصرفي. ونظرا لأن التعلم عن بعد أصبح من سمات العصر الحالي، فإن القطاع يحرص على الاستثمار في الموارد البشرية والتي تعتبر أهم أصول البنك، وهذا الإنجاز هو دليل نجاحنا وتأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو التقدم والتوسع في مجال تكنولوجيا التعليم.
واختتم العبدالله: أشكر الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في البنك على دعمهما لجهود الموارد البشرية وثقتهما في اختياراتنا لأفضل الحلول والتطبيقات في مجال تكنولوجيا التعليم، وإنما هذا النجاح هو تحد آخر لبذل المزيد والسعي إلى الأفضل لغرض تحقيق رؤية البنك.
MENAFN11032024000130011022ID1107958671
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.