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التجاري يحصد جائزة التقدم في تطبيق تكنولوجيا التعليم

3/11/2024 2:11:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد البنك التجاري الكويتي جائزة التقدم في تطبيق تكنولوجيا التعليم من «Brandon Hall Group HCM» وهي إحدى الشركات المرموقة في مجال تطوير وتحديث البيانات والأبحاث، حيث جاء هذا النجاح عن طريق التعاون المشترك بين البنك وشركة IQuad Learning Solutions والتي ارتكزت على تطبيق الحلول في مجال التدريب والتطوير بما يتناسب مع استراتيجية البنك.
ومن هذا المنطلق، صرح مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق العبدالله: إن قطاع الموارد البشرية ممثلا بإدارة التدريب والتطوير يبذل جهود كبيرة وبارزة في استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا التعليم وتطبيقها في مجال العمل من حيث البرامج والدورات التدريبية التي تقدم لجميع موظفي البنك على منصة «ثابر»، والتي تمكنهم من الاستفادة من البرامج المطروحة وتطوير مهاراتهم والحصول على الشهادات المعتمدة في شتى مجالات العمل المصرفي. ونظرا لأن التعلم عن بعد أصبح من سمات العصر الحالي، فإن القطاع يحرص على الاستثمار في الموارد البشرية والتي تعتبر أهم أصول البنك، وهذا الإنجاز هو دليل نجاحنا وتأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو التقدم والتوسع في مجال تكنولوجيا التعليم.
واختتم العبدالله: أشكر الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في البنك على دعمهما لجهود الموارد البشرية وثقتهما في اختياراتنا لأفضل الحلول والتطبيقات في مجال تكنولوجيا التعليم، وإنما هذا النجاح هو تحد آخر لبذل المزيد والسعي إلى الأفضل لغرض تحقيق رؤية البنك.

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