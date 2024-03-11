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أميركا تمتلك 18 7% من احتياطيات النفط الصخري بالعالم

3/11/2024 2:11:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة فوربس ان الولايات المتحدة هي الرائدة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط المشتقين من التكوينات الصخرية، ومع ذلك، فإن ثمة دولا أخرى لديها كميات كبيرة من موارد النفط والغاز القابلة للاستخراج من الناحية الفنية ولكنها تصنف بصعوبة انتاجها.
ومن خلال تحديث تقييمها لموارد النفط الصخري والغاز الصخري في العالم، نشرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قائمة بأسماء الدول التي تمتلك اكبر الاحتياطيات الصخرية من النفط والغاز، وأظهرت ان الولايات المتحدة تستحوذ على 18.7% من احتياطيات النفط الصخري القابل للاستخراج في العالم او ما يقدر بنحو 78.2 مليار برميل، في حين حلت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي الصخري، حيث تملك 622.5 مليار قدم مكعبة او 8.25% من المجموع العالمي.
ويقصد بهذه الاحتياطيات الخامات الصعبة المحتجزة داخل التكوينات الصخرية منخفضة النفاذية، مثل الصخر الزيتي أو الحجر الرملي أو الحجر الجيري، ويستخرج النفط باستخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، وعادة ما يتم ذلك مصحوبا بالحفر الأفقي.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه تقديرات لموارد النفط الصخري القابلة للاستخراج من الناحية التقنية في كل واحدة من هذه الدول. اما قابليتها للإنتاج من الناحية الاقتصادية فإنها تعتمد على أسعار النفط السائدة.
ومن التحديات التي تواجه تطوير موارد الغاز الصخري، الحاجة إلى المياه لتكسير التكوينات هيدروليكيا. وهناك بعض الدول التي تقع مواردها في المناطق الجافة. وهذا هو الحال بالنسبة لبعض موارد الغاز الصخري في الصين.
ونظرا لحجم الموارد الضخم من الغاز الصخري، قالت مجلة فوربس انها تتوقع أن تصبح دول مثل الصين والأرجنتين لاعبين رئيسيين في إنتاج الغاز الصخري. ولكن هذا يعني أيضا أن طفرة النفط الصخري التي تحدث في الولايات المتحدة ربما تكون قد بدأت للتو على مستوى العالم ايضا.. وفيما يلي قائمة بأكبر الاحتياطيات من النفط الصخري وبعض الدول المالكة لها:
٭ الولايات المتحدة.. 78.5 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 18.7%.
٭ روسيا.. 74.6 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 17.8%.
٭ الصين.. 32.2 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 7.7%.
٭ الارجنتين.. 27 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 6.4%.
٭ ليبيا.. 26.1 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 6.2%.
٭ الامارات.. 22 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 5.4%.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتصدر فئة النفط الصعب، إلا أن الصين بالمقابل هي الرائدة عالميا في موارد الغاز الصخري، حيث قدرت الوكالة احتياطياتها بنسبة 14.7% من الاحتياطيات العالمية وبنحو 1115.2 تريليون قد مكعبة، وتليها الارجنتين ثم الجزائر باحتياطيات 801.5 تريليون قدم مكعبة و706.9 تريليونات قدم مكعبة على التوالي، فيما تحل الولايات المتحدة في المركز الرابع باحتياطيات قدرها 622.5 تريليون قدم مكعبة.

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