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جي إف إتش مدير اكتتاب صكوك بـ 500 مليون دولار لصالح مراكز سينومي

3/11/2024 2:11:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن قيامها بدور «مدير رئيسي مشترك» وأحد مديري الاكتتاب للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات من قبل شركة المراكز العربية، التي تزاول نشاطها تحت اسم «مراكز سينومي»، مالك ومطور ومشغل أكبر مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية.
ومع سجل طلبات بإجمالي يزيد على 1.6 مليار دولار، تجاوز الاكتتاب الحد المقرر له بمقدار 3.2 أضعاف، حيث لاقت هذه المعاملة طلبا كبيرا من المستثمرين الدوليين من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.
وفي هذا السياق، قال رئيس استثمارات الخزينة بمجموعة جي إف إتش المالية أحمد جمشير: «نحن سعداء بالقيام بدور استراتيجي في هذه المعاملة لشركة مراكز سينومي، إن هذا الإصدار الناجح لا يعكس قدرات مجموعة جي إف إتش المالية القوية في الأسواق فحسب، بل يعكس أيضا ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم في مجموعة جي إف إتش المالية».
وأضاف: «من خلال هذا الإصدار، يسعدنا أيضا دعم رؤية سينومي الرامية إلى تقديم عروض راقية عالية المستوى لعملائها في المملكة العربية السعودية. وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، تكرس مجموعة جي إف إتش المالية جهودها للمساعدة في توفير مشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي تساهم في التنويع الاقتصادي والنمو بالمملكة».
من جانبه، قال رئيس الرقابة المالية في شركة مراكز سينومي فريدريك فوسات: «هذه المعاملة استراتيجية بالفعل، فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا للتمويل المؤسسي، لتمكيننا من دفع عجلة النمو خلال هذه المرحلة الهامة جدا من الفرص والتحول في المملكة العربية السعودية. نحن ممتنون للدعم المقدم من مجموعة جي إف إتش المالية، ووصولها الإقليمي والعالمي لقاعدة مستثمرين متميزة ومتنوعة، مما ساهم بشكل كبير في التنفيذ الناجح لهذا الإصدار».

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