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بوبيان يتصدر خدمة العملاء على مستوى البنوك الإسلامية في الكويت

3/11/2024 2:11:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل بوبيان تصدره خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء» للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 وضمن الثلاثة مراكز الأولى على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت من مؤسسة «سيرفس هيرو» المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء، وذلك عن عام 2023.
وقد تسلم الجائزة نيابة عن بنك بوبيان الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيرفس هيرو فاتن أبوغزالة، خلال حفل الإعلان وتوزيع الجوائز لقياس رضا العملاء 2023.
وبهذه المناسبة، قال التويجري: تأتي جائزة سيرفس هيرو هذا العام لتعكس التزامنا باتباع أفضل المعايير الدولية في خدمة العملاء وتؤكد ثقتنا في مستوى ما نقدمه من خدمات وحلول داعمة لتطلعات عملائنا ومواكبة لاحتياجاتهم، الأمر الذي يؤكد قوة المركز الريادي لبوبيان وإسهاماته الاستثنائية والمميزة في هذا المجال بين مؤسسات القطاع المالي الكويتي.
وأوضح أن علاقة بوبيان مع عملائه تتشكل استنادا إلى قدرته على تقديم مستوى عالي يفوق التوقعات واتخاذ خطوات محورية لإثراء تجاربهم مؤكدا أن الاحتفاظ بالثقة التي أولاها عملائنا لنا جزء لا يتجزأ من نجاح استراتيجية قوة الأداء والنجاح المتصاعد لبوبيان، ما يتوجب علينا إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تحديات رفع مستوى جودة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا.
وأضاف: نجحنا خلال عام 2023 من تزويد عملائنا والسوق الكويتي ككل بمجموعة مميزة من الخدمات المصرفية الرائدة التي لامست تطلعاتهم، لاسيما في المجال الرقمي لتكون الانطلاقة نحو ترسيخ مفهوم «الأقرب إلى عملائه» ونؤكد لهم أنهم شركاؤنا في صناعة المستقبل ورسم النجاحات. وأشار التويجري إلى أن استراتيجية التحول الرقمي لبوبيان آتت ثمارها وعززت تفوقه في تقديم نماذج عمل استثنائية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، مما يعزز قدرة البنك على مواكبة ديناميكيات السوق والتحول السريع لتقديم أداء مالي قوي داعم للقطاع. وأكد أن بوبيان يحرص دائما على إجراء دراسات واستطلاع آراء وتحليل بيانات وتطبيقها وفق المعايير الدولية للوصول إلى تصور واضح لتحسين الأداء وفهم الأدوات والمؤشرات فهما صحيحا، ليتيح ذلك أولا وقبل كل شيء إدارة توقعات العملاء بمستوى مثالي من خلال اعتماد استراتيجية مدروسة والنجاح في تطبيقها. وأضاف أن بوبيان يمتلك فريق عمل استثنائيا يلعب دورا مهما في هذا النجاح، اجتمعت أهدافه وخبرته الواسعة والتزامه وجهوده في سبيل الارتقاء بمستوى المؤسسة ككل ومستوى تجارب العملاء على وجه الخصوص كونهم المحرك الرئيسي للتميز والابتكار والريادة في بوبيان.

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