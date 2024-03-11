الصقر الوطني متميز بكفاءة كوادره وتفانيهم وروح الأسرة الواحدة



البنك يؤمن بأن موظفيه هم ثروته الحقيقية والركيزة الأساسية في مسيرة نجاحه

أوركسترا موسيقية مكونة من 50 عازفاً أضفت أجواء ساحرة على أمسية لا تنسى

فقرات ترفيهية ومسابقات متنوعة حافلة بالتشويق والمرح «قريش» الوطني عزز روح الأسرة الواحدة بين موظفي البنك



كعادته السنوية في هذا الوقت من كل عام ومع قدوم شهر رمضان المبارك، نظم بنك الكويت الوطني مساء الأربعاء الماضي، بحضور الإدارة التنفيذية للبنك، حفل الـ«قريش» السنوي للموظفين الذي جمع كل إدارات البنك، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك الكويت الوطني على ترسيخ التقاليد والقيم الأسرية المتوارثة في المجتمع الكويتي من جهة، وتوطيد العلاقات بين الموظفين في إدارات البنك كافة، وتقديرا لدورهم الكبير في النجاحات المتواصلة التي يحققها «الوطني» من جهة أخرى.

وتبادل موظفو البنك، خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرا تجاوز الـ 1700 شخص، التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك إحياء لموروث «قريش» الشعبي، الذي يعتبر جزءا من العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، الأمر الذي يعزز روح الأسرة الواحدة التي تعد إحدى المفاهيم التي يسعى بنك الكويت الوطني دائما إلى ترسيخها بين موظفيه، في مختلف الإدارات والأقسام.

وعلى مدى نحو ساعتين ونصف الساعة، اغتنم البنك حفل «قريش» السنوي للتعبير عن تقديره لجهود موظفيه ولإدخال البهجة على نفوسهم عبر العديد من الأنشطة والفقرات الترفيهية والموسيقية التي تخللها الحفل، كما كانت الإثارة حاضرة خلال الأمسية من خلال مجموعة من السحوبات والمسابقات المشوقة والمنافسات المسلية بين الموظفين، ما جعل فعاليات الحفل تحظى باستحسان الحضور كافة.

أسرة واحدة

انطلق الحفل بعرض فيديو يوثق كيف يقضي موظفو أحد فروع بنك الكويت الوطني ساعات عملهم، ويبين روح الأسرة الواحدة التي تجمع بين موظفي البنك وتعاونهم لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، تلته كلمة قصيرة لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، تقدم من خلالها بالتهنئة إلى جميع الموظفين في البنك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الصقر في كلمته إلى أن «الوطني» اعتاد على تنظيم حفل «قريش» للموظفين قبيل قدوم شهر رمضان من كل عام، وذلك تقديرا لمجهوداتهم الواضحة التي كان لها الأثر الأكبر في المكانة الرائدة التي يحظى بها في القطاع المصرفي والتي تأتي بفضل كفاءة كوادره البشرية وتفانيهم وروح الأسرة الواحدة التي تجمعهم.

موسيقى ومسابقات

وكان للموسيقى الراقية حضورا مميزا في حفل «قريش» الذي نظمه «الوطني» لموظفيه هذا العام، حيث أحيت الحفل فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري، ضمت نحو 50 عازفا إضافة إلى الكورال.

وعزفت الفرقة العديد من الأغاني المشهورة وألوانا متنوعة من الألحان الموسيقية المتميزة، ما أضفى أجواء ساحرة على أمسية لا تنسى، زاد من رونقها مشاركة مجموعة من موظفي بنك الكويت الوطني مواهبهم في العزف والغناء مع الفرقة الموسيقية، وسط تصفيق حار من الحضور.

وحرص بنك الكويت الوطني في هذه المناسبة على بث روح الألفة والحماس بين موظفيه عبر تنظيم مسابقات متنوعة خلال الحفل، وتوزيع هدايا قيمة شملت تذاكر سفر وأجهزة إلكترونية وجوائز نقدية، وسط أجواء مفعمة بالإثارة والتشويق.توطيد العلاقاتويعتبر تقدير جهود الموظفين وتقوية العلاقات فيما بينهم نهجا أساسيا ضمن إستراتيجية بنك الكويت الوطني التي تهتم بتعزيز التواصل وتقدير موظفيه، إضافة إلى تطوير العمل الجماعي والإنتاجية والمشاركة بين إدارات البنك المختلفة.ويؤمن «الوطني» بأن موظفيه هم ثروته الحقيقية والركيزة الأساسية في استكمال مسيرة نجاحه، إذ لا يمكن لأي مكان عمل أن يحقق أيا من أهدافه الإستراتيجية دون مشاركة فاعلة وجهد حقيقي من موظفيه لتحقيق تلك الأهداف، لذلك يسعى البنك دائما إلى تحفيز موظفيه وتوفير بيئة عمل مثالية تشجعهم على التطور المهني وإبراز طاقاتهم وشحذ هممهم بصورة مستمرة، حيث تشكل روح الفريق التي يتمتع بها العاملون في مختلف إدارات البنك المحرك الرئيسي لنجاحات «الوطني» وتقديمه لخدمات مصرفية بجودة تضاهي نظيرتها العالمية.ويعد الـ «قريش» موروثا شعبيا وجزءا من العادات والتقاليد الكويتية، حيث يقام في آخر أيام شهر شعبان احتفاء بقدوم شهر رمضان واستعدادا لصيامه، ويشهد تجمع أفراد العائلة لتناول آخر وجبة قبل بداية شهر الصوم.