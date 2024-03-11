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الشال 218 ألف مبنى في الكويت بنهاية 2023

3/11/2024 2:11:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إلى أن إجمالي عدد المباني في الكويت حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية بلغ نحو 218 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 215 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2022، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.4% خلال 12 شهرا.
وأفاد التقرير بأن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية ديسمبر 2023 نحو 783.8 ألف وحدة مقابل 770.8 ألف وحدة في نهاية ديسمبر 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.7%، وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2014 وحتى ديسمبر 2023 نحو 2%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على المنوال نفسه.
وأشار التقرير إلى أن غالبية المباني في الكويت تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية إلى نحو 67.2% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، وتلك المخصصة للعمل فقط.
وانخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.6% وعددها نحو 18.7 ألف مبنى من إجمالي 218 ألف مبنى مقارنة بنحو 19.4 ألف مبنى خال من إجمالي 215 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2022، أي ما نسبته 9%.
وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.5% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7% ثم الدكاكين بنسبة 20.1%، وبلغ معدل النمو المركب (2014 - 2023) للدكاكين والشقق والمنازل نحو 3.5%، 1.8% و1.5% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 0.9%، وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نهاية عام 2023 إلى نحو 20.8% مقارنة بنحو 22.4% في نهاية عام 2022. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 2014 - 2023:

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