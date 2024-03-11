محمد آل ثاني الخدمات الرقمية أولوية في إستراتيجية Ooredoo



المجموعة تركز على تحقيق هدفها ببناء شركة اتصالات رقمية مستدامة

2023 شهد تسارعاً إيجابياً للنمو مدفوعاً بجهود تعزيز الكفاءة التشغيلية

عبدالعزيز البابطيـن: التزامنا ثابـت بالتميـز والتطـور في تجربـة الاتصـالات الشركة ستستثمر في التكنولوجيا والابتكار وتتبنى نهجاً محورياً حول العميل

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)، الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، إن المجموعة ركزت طوال العام على تحقيق أهدافها، التي تتمثل في بناء شركة اتصالات رقمية مستدامة، عبر تبني استراتيجيات تعطي الأولوية للخدمات الرقمية والاعتماد على الخبرات المكتسبة لخدمة المجتمع ولتعظيم أرباح مساهمينا.جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للشركة والذي أقيم بالمبنى الرئيسي لـ (Ooredoo)، بنسبة حضور بلغت 93.421% من مساهمي الشركة، حيث أقرت الجمعية توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 140% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 140 فلسا للسهم عن العام المالي المنتهي بـ 31 ديسمبر2023، والتي مثلت التوزيعات الأكبر في قطاع الاتصالات بالكويت.وأضاف آل ثاني في كلمته «يسرني أن أعلن نجاح عام آخر للشركة الوطنية الاتصالات المتنقلة، إذ حققت نموا كبيرا في عام 2023 كما حافظت عملياتنا التشغيلية في الكويت والجزائر والمالديف على مسار نموها التصاعدي، ما كان الدافع الرئيسي لتحسن الأداء المالي الناتج عن كفاءة العمليات التشغيلية».وزاد «تمكنا أيضا خلال العام 2023 من تنمية قاعدة عملائنا بنسبة 3% لتصل إلى 25 مليون عميل، كما ارتفعت إيراداتنا السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 653 مليون دينار مقارنة بـ 620 مليون دينار لعام 2022، وهو ما يمثل تسارعا إيجابيا للنمو مقارنة بالسنوات السابقة، فمما لا شك فيه أن الجهود التي نبذلها لتعزيز الكفاءة التشغيلية قد أسهمت بهذه النتائج الإيجابية وعززت النمو في كل أعمال الشركة، والواضحة في نسبة التوزيع المقترحة لأرباحنا هذه السنة».وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني أن التقنيات الرقمية حملت معها آفاقا واسعة أمام تشكيل هيكليات أكثر ذكاء وشمولا، وزادت من ارتباطها بشبكات الاتصالات والمعلومات الإقليميـــــة والدولية، مشيرا إلى أن إدارة الشركة ستواصل مستقبلا تحسين الكفاءات التشغيلية لدعم نمو الشركة مع توفير خدمة عملاء متميزة، بهدف تعظيم قيمة استثمار المستخدمين.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين، «هذا النجاح، يجسد جهودنا المتواصلة في عدة مجالات، منها تطوير وتحديث خدماتنا لمواكبة المستجدات العالمية على صعيد التكنولوجيا، مع اعتماد بنية تحتية مبتكرة لتقنياتنا، بالإضافة إلى دفع عملية التحول والتقدم الرقمي، كما تستمر Ooredoo الكويت بتحسين مستوى خدمة العملاء بشكل لافت، حيث لم تقتصر جهودها على تلبية احتياجاتهم فقط، بل عملت أيضا على تجاوز توقعاتهم بشكل ملحوظ، وتأتي هذه الجهود نتيجة لالتزام الشركة الثابت بتحقيق التميز والتطور في كل جوانب تجربة الاتصالات».وأضاف البابطين أن الشركة ستستثمر في التكنولوجيا والابتكار، متبنية نهجا محوريا حول العميل، في سوق يشهد منافسة متسارعة، كما ستركز Ooredoo على استراتيجيتها لتحقيق قيمة للمساهمين، وستتعاون الشركة مع السلطات التنظيمية لتعزيز مصلحة الشركة والعملاء والمساهمين على حد سواء.وفيما أقرت الجمعية توصية مجلس إدارة Ooredoo بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 140% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 140 فلسا للسهم عن العام المالي المنتهي بـ 31 ديسمبر2023، والتي مثلت التوزيعات الأكبر في قطاع الاتصالات في الكويت، وبحسب بيان بورصة الكويت ليوم الخميس الماضي، فإن تلك التوزيعات ستكون بعد خصم أسهم الخزينة، وتستحق التوزيعات للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له بتاريخ 31 مارس 2024.ووافقت الجمعية العمومية على كل بنود جدول الأعمال، ومن بينها مكافأة مجلس الإدارة عن العام الماضي بقيمة 538 ألف دينار، وتعيين خالد الشطي، من مكتب «برايس ووترهاوس كوبرز» الشطي وشركاه، كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.