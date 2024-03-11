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مبرة العوازم الخيرية تهنئ بشهر رمضان المبارك

3/11/2024 2:11:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولأهل الكويت خاصة والأمة الإسلامية عامة بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الحق سبحانه أن يجعله شهر خير وبركة على الكويت وسائر بلاد المسلمين.
وقال البسيس في تصريح له إن رمضان يعد أعظم المواسم الربانية وأكثرها فضلا وأجرا، ففيه يكثر الخير وتتضاعف الأجور والحسنات وتكثر العطايا والصدقات، داعيا أهل الخير إلى التفاعل والتجاوب مع مختلف المشروعات الرمضانية التي تطلقها سائر الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية خلال الشهر الفضيل.
وشدد على ضرورة بذل المال في هذا الشهر المبارك من أجل نصرة الضعفاء ودعم قضاياهم الإنسانية في المجتمعات الفقيرة والمنكوبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل ما يجودون به في موازين أعمالهم، متوجها إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يجعله شهر خير وسلام على أهل غزة وجميع المسلمين في شتى بقاع العالم.

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