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الدعيج بنوكنا أحد أكثر القطاعات تطورا

3/11/2024 2:11:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) جمع ملتقى الكويت للاستثمار الذي نظمته مؤسسة «The Business Year» بالشراكة مع اتحاد مصارف الكويت بلندن في 5 الجاري، قادة القطاع المصرفي والمالي وعدد من أهم الاقتصاديين بالكويت والمملكة المتحدة، وذلك في إطار الذكرى الـ 125 للعلاقات الديبلوماسية بين الدولتين.
وافتتح المؤتمر من الجانب الكويتي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية د.أنـــــور المضف، بحضور سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر العوضي، وسفيرة المملكة المتحدة بالكويت بيليندا لويس، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج.
بالإضافة إلى عدد كبير من قادة القطاع المصرفي والمالي، من بينهم الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بيت التمويل الكويتي عبدالوهاب الرشود، والرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، والرئيس التنفيذي لشركة كي نت عصام الخشنام، ونائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد الدعيج في كلمته، على العلاقات القوية الممتدة بين الكويت والمملكة المتحدة، والتي وضعت حجر الأساس للتعاون الاقتصادي الدائم، مشيدا بالنظام المصرفي القوي للكويت، والذي يتمتع بمؤشرات قوية للربحية والسيولة، ويتمتع بالمرونة العالية ما مكنه من تخطي العديد من الأزمات الاقتصادية، في ظل بيئة رقابية منظمة بشكل جيد.
وأشار الدعيج إلى الدور المحوري الذي تلعبه البنوك الكويتية في دعم أهداف النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في البلاد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الاستثمار الثنائي والتعاون المالي والمصالح المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا المصرفية.
وقال الدعيج إنه بفضل سياسات ومبادرات بنك الكويت المركزي لتحويل الكويت إلى مركز مالي، وبناء البنية التحتية لأنظمة التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية، فإن القطاع المصرفي الكويتي يعد أحد أكثر القطاعات تطورا محليا وإقليميا، حيث تقوم البنوك باعتماد أحدث وأفضل التقنيات لتقديم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها سواء الأفراد أو الشركات.

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