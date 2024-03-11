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ريم العقارية تطرح 5 عقارات تجارية واستثمارية بالمزاد 1 مايو المقبل

3/11/2024 2:11:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ريم العقارية عن تنظيم مزاد عقاري في الأول من مايو المقبل لبيع عدد 5 عقارات تجارية واستثمارية لصالح أحد عملائها المميزين، بسعر ابتدائي لإجمالي العقارات المطروحة يبدأ من 15.455 مليون دينار.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغير، ان شركة ريم العقارية التي كانت وما زالت من بين الشركات المتميزة في مجال إدارة العقارات وتنظيم المزادات العقارية، تستعد حاليا لتنظيم مزاد عقاري سيتضمن طرح مجموعة من العقارات المتنوعة التي تمتاز بمواقعها وعوائدها اللافتة.
وأضاف الصغير، ان الوقت الحالي مناسب جدا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مميزة في السوق، لاسيما في ظل ندرة الفرص الاستثمارية، ناهيك عن أن العقارات المطروحة في المزاد تعتبر فرصة مميزة للمستثمرين من حيث مكوناتها ومواصفاتها ومواقعها المميزة.
وتابع: ان شركة ريم التي تدير عددا كبيرا من العقارات لصالح عدد من العملاء في السوق المحلي، لديها الخبرة الكبيرة في مجال إدارة الأملاك وتنظيم المزادات العقارية، حيث نظمت خلال السنوات الطويلة الماضية مزادات متنوعة لصالح عملائها، وحققت خلالها نتائج مبهرة لاقت استحسان أصحاب المحافظ والأملاك العقارية كافة.
وعلى صعيد المزاد الجديد الذي تستعد الشركة لتنظيمه، أفاد الصغير بأن «ريم العقارية» حددت الأول من مايو المقبل موعدا لتنظيم المزاد العقاري الذي سيتضمن طرح عدد من العقارات المتنوعة، مؤكدا أن من بين العقارات المطروحة في المزاد مجمعا تجاريا ضخما في منطقة الشرق على مساحة 660 مترا مربعا، يبلغ دخله الافتراضي السنوي 453.600 ألف دينار، فيما سيبدأ المزاد عليه من 6.666 ملايين دينار.
أما ثاني العقارات فهو عقار استثماري يقع في السالمية على مساحة 1121 مترا مربعا ويبلغ دخله الافتراضي السنوي 137.7 ألف دينار، حيث سيطرح بسعر ابتدائي 2.052 مليون دينار.
أما ثالث العقارات فسيكون عقارا استثماريا في الفنطاس على مساحة 2203 أمتار مربعة يبلغ دخله الافتراضي السنوي 219.1 ألف دينار، وسيطرح بسعر ابتدائي 2.923 مليون دينار.
أما العقار الرابع فهو عقار استثماري يقع في السالمية على مساحة 774 مترا مربعا ويبلغ دخله الافتراضي السنوي 122.5 ألف دينار، فيما يطرح بسعر ابتدائي 1.671 مليون دينار.
وأما العقار الخامس والأخير فهو عقار استثماري يقع في السالمية على مساحة 950 مترا مربعا ويبلغ دخله الافتراضي السنوي 155.880 ألف دينار، وسيطرح بسعر يبدأ من 2.142 مليون دينار.
ودعا الصغير الراغبين في المشاركة في المزاد العقاري إلى ضرورة مراجعة الإدارة الرئيسية لشركة ريم العقارية في منطقة الشرق، وذلك للتوقيع على عقد دخول المزاد، علما أن آخر يوم لتسجيل الدخول بالمزاد هو 1 مايو 2024.

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