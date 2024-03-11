معتز الضراب رئيسا تنفيذيا لـ Stc الكويت

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن تعيين م.معتز بن عبدالله الضراب رئيسا تنفيذيا لشركة stc الكويت. وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الضراب يتمتع بخبرة عريقة في الإدارة التنفيذية في قطاعات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات، حيث شغل عددا من المناصب التنفيذية والقيادية في شركات محلية ودولية، حيث اكتسب خبرات وقدرات إدارية وفنية في عدة مجالات.ويعتبر م.الضراب من العناصر والكفاءات التي تمتلك خبرة عريقة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي والتي سوف تسهم في عملية مواكبة الشركة للتطور السريع في قطاع الاتصالات وتنفيذ استراتيجيتها القائمة على توسيع نطاق أعمالها الذي يعتمد على نموذج تشغيلي إنتاجي ورقمي، بالإضافة إلى تطوير حلول مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها الأفراد منهم والشركات.وقبل انضمامه إلى stc الكويت، شغل الضراب منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في solutions by stc السعودية منذ عام 2020، حيث لعب دورا رئيسيا في بناء استراتيجية متميزة ساهمت في النمو التحويلي للشركة في العالم الرقمي المتطور باستمرار.

كما لعب الضراب أيضا دورا محوريا في قيادة فريق الاكتتاب العام في عام 2021، والنجاح في إدراج solutions by stc السعودية في السوق الرئيسية للبورصة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم في تعزيز موقع الريادة للشركة في قطاع تمكين التحول الرقمي وكمزود رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية مع تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية.

وكان المهندس الضراب قد انضم إلى solutions by stc السعودية في عام 2015 متدرجا وظيفيا من مدير إدارة هندسة الحلول إلى منصب مدير عام الحوكمة المؤسسية ونجاح العملاء عام 2019. بدأ م.الضراب مسيرته المهنية كمهندس في Cisco Systems في عام 2007 قبل أن ينضم إلى الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية في عام 2009 كاستشاري نظم، حيث قاد عدة مشاريع للبنية التحتية والربط الدولي بين شركات اتصالات عالمية. وانضم م.معتز الضراب في عام 2012 إلى Cisco Systems في فترة ثانية حيث توج جهوده بحصوله على جائزة الإنجاز للمبيعات.وحصل م.معتز بن عبدالله الضراب على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2007، كما حاز شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في عام 2014، ودرجة الماجستير في إدارة التغيير من معهد انسياد في فرنسا في عام 2019، وأكمل برنامج القيادة التنفيذية من هارفارد في عام 2023.