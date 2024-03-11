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برقان يعلن أوقات العمل في شهر رمضان

3/11/2024 2:11:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن مواعيد عمل فروعه خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن المكتب الرئيسي وكافة الفروع، ما عدا فرعي المطار ومجمع الأفنيوز، ستواصل استقبال العملاء، بين الساعة 10 صباحا و1:30 ظهرا.
وأشار البنك إلى أن فرع المطار سيوفر كافة الخدمات المصرفية للعملاء طوال أيام الأسبوع، خلال 3 فترات مناوبة، الفترة الأولى من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساء حتى 2:30 صباحا، والفترة الثالثة من الساعة 3:30 صباحا حتى 8:30 صباحا. بينما يقدم فرع البنك في مجمع الأفنيوز خدماته للعملاء من الأحد إلى الخميس خلال فترتين، الأولى من الساعة 11:00 صباحا حتى 3:30 عصرا، والثانية من الساعة 8 مساء حتى 11:30 مساء.

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