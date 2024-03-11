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برقان يعلن فائزي سحب كنز الشهري

3/11/2024 2:11:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي اسماء الفائزين:
عبدالله محمد قبازرد، فاضل عواد الفضلي، نوره السيد الكبسي، عاليه بنت صالح سحيمي، تيناز بومي باتل، عمر عصمت قطينه، ممدوح ارشيد العنزي، شاديه انور اندرون، بيبي محمود الصفار، عبداللطيف عبدالعزيز الملحم، عبدالله جميل القطان، أمير عبدالحميد الصايغ، سامباث برانافامورثي، حسين أحمد محمد، علي ثامر عرفج، محمد جمعة جمعة، عنود عبدالله زبيل، ايمن نديم اقبال، سافيو اليكساندير الفاريس، منيره بندر السلمان.
ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار، وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية بإيداع 200 دينار كحد أدنى.

MENAFN11032024000130011022ID1107958659

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