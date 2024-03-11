الجولة الـ 18 الكويت خلصنا المهم وباقي الأهم

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لم يتغير شيء على مستوى فرق الصدارة مع ختام دوري زين للدرجة الممتازة، فالكويت واصل مشواره بالدفاع عن اللقب بفوزه على النصر بهدفين دون رد، والعربي مازال يطارده بقوة بانتصاره الصعب على كاظمة 1-0 الذي كان الصدمة الكبرى بهبوطه لدوري تفادي الهبوط، أما القادسية فظهر بشكل هجومي مميز أسقط من خلاله الشباب بسباعية دون رد، بينما أثبت الفحيحيل بأنه الفريق الأحق بالبقاء مع ال6 الكبار بفوزه المستحق على السالمية 4-1، وأنعش الجهراء آماله بالمنافسة في دوري تفادي الهبوط بعد أن قلب الطاولة بالانتصار خيطان 2-1.

الأبيض.. ختامها نصر

لعب الكويت بالمنطق في مباراة النصر، فقد دخل المباراة وهو يعلم تماما أن المهم والأهم شيء واحد فقط وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، وبالفعل تمكن من تحقيق ذلك بعد أن لعب المدرب التونسي نبيل معلول بتوازن كبير في جميع الخطوط ورغم تقدمه بهدف مبكر بالنتيجة كاد الفريق أن يقع بالمحظور بسبب سوء التركيز، وهو أمر يتكرر كثيرا إلا الحارس سعود الحوشان الذي تسبب في ركلة جزاء، عاد وأنقذ الفريق مرة أخرى ومن بعدها سير «العميد» المباراة كما يريد حتى سجل هدف الأمان بعد استغلال النقص للفريق المنافس، وهو أمر يتميز به الكويت.

الأخضر.. حقق ما يريد

أراد العربي تحقيق الفوز في مواجهة كاظمة الصعبة فكان له ذلك بشق الأنفس بسبب ظروف المنافس ورغبته في حصد الانتصار ولاشيء غيره، لذلك ضرب الأخضر منذ البداية وحاول مضاعفة النتيجة كثيرا خصوصا في الشوط الأول لكنه تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني وأعتمد على الهجمات المرتدة، والتي افتقد فيها للمسة الأخيرة بعدما ترك البرتقالي منطقته الخلفية بشكل كبير رغبة منه في تسجيل هدف التعادل، ورغم ذلك يحسب لخطي الوسط والدفاع تركيزهما الكبير طوال المباراة ولم يتركا مجالا للاعبي المنافس في اللعب بأريحية، لكن يؤخذ على المدرب داركو نيستروفيتش عدم إجراء تبديلات بالدقائق الأخيرة، حيث كان الإرهاق واضحا على عدد من لاعبيه.

الأصفر.. انفجر

بعد جولات كثيرة عانى فيها القادسية من شح التهديف انفجر بقوة تهديفيا في وجه الشباب ليسجل 7 أهداف دفعة واحدة لأول مرة في الدوري مع أداء مميز بجميع خطوطه، الأمر الذي جعله يستعيد ثقته الهجومية بعدما كان الخط الأضعف طوال الجولات الماضية، وهو أمر بلا شك سيمنحه دفعة معنوية في دوري الـ 6 الكبار الذي ستكون فيه المنافسة أقوى من جميع النواحي، فهناك طموحات الفرق مختلفة منها من يريد اللقب وآخر يبحث عن مركز متقدم، ورغم ذلك يبدو أن الأصفر بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان أحد المرشحين لتحقيق اللقب لاكتمال جميع العناصر.

السماوي.. دون طموح

بعدما ثبت السالمية أقدامه في دوري الـ 6 الكبار منذ جولتين تقريبا بات الفريق بشكل عام يلعب دون طموح، وهو أمر خاطئ بلا شك سيضعفه مع مرور الأيام والجولات، وخير دليل الأداء المتراجع وغير المقبول الذي ظهر عليه في مواجهة الفحيحيل التي خسرها بصورة مستحقة، لذلك على المدرب انتي ميشا تصحيح المسار فاللعب بقوة والتركيز وضبط الفريق بشكل مثالي سيزيد من قوته ويجعله جاهزا بقوة للتحدي الأكبر له هذا الموسم في نهائي الأمير الذي سيخوضه أمام القادسية، لذلك عليه وضع هذه القاعدة نصب عينيه وهي ان الفوز يأتي بفوز آخر والخسارة بلا شك ستزيد من متاعبه وقد تكلفه الكثير.

العنابي.. ظروف صعبة

أن تستقبل هدفا في بداية المباراة وبعدها تضيع ركلة جزاء ثم يتعرض لاعبك للطرد فهذه ظروف من الصعب أن تقف بعدها وتعود لأجواء المواجهة.. كل تلك الأمور حدثت للنصر في مباراة الكويت، لذلك لم يجد المدرب ظاهر العدواني الحلول لتعديل النتيجة ثم استقبل هدفا ثانيا، ورغم ذلك لم يستسلم الفريق وكان ندا قويا وهاجم وبادل المنافس السيطرة في كثير من دقائق المباراة إلا أن حالة طرد عمرو ميداني في الشوط الأول كانت عاملا مؤثرا وكبيرا في عدم قدرة عودة العنابي في النتيجة.

الفحيحيل.. تعب ونال

يعتبر الفحيحيل من أكثر الفرق المميزة هذا الموسم لذلك تواجده في دوري الكبار مع المشهد الختامي أمر مستحق وبمنزلة تكريم له فهو كان ندا قويا لجميع الفرق ولا يتهاون ولا يتردد أو يخشى منافسا فيهاجم بقوة ومنذ البداية، وهو ما حدث بالضبط في مواجهة السالمية ولم ينتظر هدية من أحد بعد أن تعادل مع منافسه المباشر على المركز السادس كاظمة في الجولة الماضية وحقق فوزا مستحقا على السماوي.. كل تلك الأمور تثبت أن الفحيحيل لن يكون ضيف شرف في دوري الحسم وإن لم يتمكن من الوصول إلى مركز متقدم فإنه بلا شك سيوقف فرق الصدارة إما بتعادل أو انتصار.

البرتقالي.. صدمة وحزن

ما تفعله في الماضي تجنيه بالمستقبل، هذا هو حال كاظمة الذي دفع ثمن التخبطات الكبيرة في اختيار اللاعبين المحليين والمحترفين فكانت بدايته سيئة جدا في الدوري، وعندما حاول ترتيب الأوراق وتصحيح المسار عجز عن ذلك على الرغم من أن المدرب الوطني محمد دهيليس حاول إصلاح ما أفسده من سبقوه، لذلك دخل مواجهة العربي تحت ضغط كبير وزاد عليها استقبال هدف مبكر، لذلك كانت العودة بالنتيجة وتحقيق انتصار ولاشيء غيره لكي يبقى في الأضواء أمام فريق قوي ومتمكن أمرا أشبه بالمستحيل، وهو ما عجز عنه في نهاية المطاف ليشارك في دوري تفادي الهبوط وفرصته كبيرة بالبقاء لفارق النقاط الـ 8 بينه وبين خيطان صاحب المركز قبل الأخير.

الشباب.. ضايع

أن تخسر في عالم كرة القدم فهو أمر طبيعي، لكن أن تخسر ولا تقدم أي شيء يذكر وتستسلم لمنافسك مهما كان قوته منذ البداية هذا يدل على أن فريق الشباب يسير عكس التيار، وهو أمر مرفوض وخير دليل نتائجه الأخيرة المخيبة للآمال، فالمشكلة يبدو أنها ليست فنية فقط، بل هناك أمور إدارية بالإضافة إلى تراجع مستوى معظم اللاعبين، لذا كانت الخسارة الكبيرة بالـ 7 من القادسية غير مستغربة لدى الكثير من المتابعين، والتي قد تمتد إلى دوري تفادي الهبوط، وقد نراه في دوري المظاليم الموسم المقبل لأن الفريق يفتقر للكثير من الأمور التي قد تسهم في عودته، ومنها فقدان الروح القتالية.

خيطان.. ضيع كل شيء

بعد أن كانت مباراة الجهراء في متناول يد خيطان حيث كان قريبا جدا من تحقيق فوز مهم وثمين خسر كل شيء بدقائق معدودة، فبعد أن هاجم بقوة وتحصل على ركلة جزاء ترجمها لهدف لعب الفريق بتوازن طوال الـ 80 دقيقة، والتي بعدها تراجع بشكل كبير مما كلفه دخول مرماه لهدفين وخسارة نقاط المباراة كاملة وهو أمر يتحمله المدرب الروماني فلورين ماتروك بسبب عدم حرصه على تعزيز هدف التقدم والتراجع غير المبرر للخلف ما أعطى المنافس أريحية في شن الهجمات الواحدة تلو الأخرى، ما ساهم في فقدان خط الدفاع لتركيزه وارتكابه أخطاء من خلال سوء التمركز والرقابة.

الجهراء.. أنعش الآمال

بعد أن كانت آماله شبه معدومة في المنافسة بدوري تفادي الهبوط، أنعش الجهراء تلك الآمال بفوزه على خيطان، وهو فوز قد يكون سببا رئيسا في بقائه بالدوري الممتاز لموسم آخر، وما يميز هذا الانتصار أنه جاء على أحد منافسيه وباللحظات الأخيرة، وهو أمر يحسب للاعبين والجهاز الفني، فبعد أن كانت الأمور تسير نحو خسارة وسقوط جديد عادت الحياة فجأة في الفريق وسجل هدف التعادل وتبعها بهدف التقدم مباشرة ليصبح الفريق بوضع أفضل نوعا ما عما كان عليه قبل انطلاق الجولة الأخيرة.







