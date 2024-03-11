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ترجيحات بهيمنة أوبنهايمر على الأوسكار ولكن!

3/11/2024 2:11:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترجح مؤشرات عدة خروج فيلم «أوبنهايمر» ظافرا من احتفال توزيع جوائز الأوسكار اليوم تتويجا لنجاحه الجماهيري والتجاري، وللمكافآت التي نالها حتى الآن، لكن المنافسة ليست غائبة عن الحدث الهوليوودي، وقد تسجل مفاجآت تخرق السيناريو المتوقع.
ويعد «أوبنهايمر»، الذي يروي فيه المخرج كريستوفر نولان سيرة مخترع القنبلة الذرية، الأوفر حظا لنيل جائزة أفضل فيلم وسواها من المكافآت. فقد أثبت «أوبنهايمر»، الذي حصل أخيرا على خمس جوائز «غولدن غلوب»، مكانته القوية بحصوله على 13 ترشيحا لجوائز الأوسكار اليوم.
وقال الكاتب في مجلة «هوليوود ريبورتر» سكوت فاينبرغ لوكالة «فرانس برس» إن «عدم فوز أوبنهايمر بالجائزة العليا سيكون مفاجأة لم يسبق لها مثيل».
ويتوقع أن يتوج نولان أفضل مخرج، وروبرت داوني جونيور في فئة أفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي، من ضمن ما قد يحصده من جوائز هذا الفيلم الذي ضم نخبة من الممثلين، وقوبل بإطراء واسع من النقاد.
كذلك يأمل كيليان مورفي في انتزاع لقب أفضل ممثل عن تجسيده شخصية العالم روبرت أوبنهايمر، لكن المزاحمة في هذه الفئة قوية، وخصوصا من بول جياماتي عن دوره كأستاذ تاريخ سيئ الطباع في «وينتر برايك».
ورغم التوقعات التي تعطي بمعظمها الأرجحية لـ «أوبنهايمر» بعد فوزه بعدد كبير من الجوائز السينمائية، تتوجه الأنظار أيضا إلى أفلام قد تنسف التكهنات، ومنها الفرنسي «أناتومي أوف إيه فال» (أي «تشريح السقوط» بالنسخة الأصلية)، المرشح في خمس فئات.
وقد تعكر الممثلة الألمانية ساندرا هولر صفو المنافسة المنتظرة بين إيما ستون وليلي غلادستون على لقب التمثيل النسائي.

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