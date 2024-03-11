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بالفيديو ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 7 ملايين قرص لاريكا في الكويت والإمارات

3/11/2024 2:11:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أمس الاول اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ سيف بن زايد نظير التعاون المثمر والتفاعل السريع في عملية ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يحوزون كمية كبيرة من أقراص «لاريكا» المجرمة تقدر بنحو 3.75 ملايين قرص.
وعبر اليوسف، خلال الاتصال، عن خالص شكره وتقديره على التعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية الشقيقة في عملية ضبط المتهمين تنفيذا للاتفاقيات الخليجية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن ‏تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «إدارة المكافحة الدولية» بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شخصين وبحوزتهما نحو مليون قرص من «لاريكا» المخدرة حاولا ادخالها إلى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي. وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، وأرشدا عن شخص ثالث يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الفور تم التنسيق مع السلطات هناك وتم ضبط شريكهم وعثر على 2.750.000 قرص من أقراص «لاريكا» المخدرة بحوزته.
إلى ذلك، أصدرت الإدارة العامة للجمارك بيانا قالت فيه: بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان والوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ونائب مدير العام لشؤون المنافذ الجمركية اسامة الشامي ومدير عام مكافحة المخدرات والخمور بوزارة الداخلية العميد محمد قبازرد، ضبطت في مطار الكويت T4 كميات ضخمة من الحبوب المخدرة (لاريكا) مع مسافر قادم من دولة خليجية بلغت قرابة المليون حبة، وذلك بتعاون مثمر وبتنسيق مشترك بين الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور بوزارة الداخلية.
وأضاف البيان أن معلومة وردت من قبل وزارة الداخلية لمكتب البحث والتحري الجمركي بقدوم مسافر وبصحبته أمتعة بحقائب عددها 10 حقائب خاصة تحتوي على مواد ممنوعة، وتم التعامل معه بإيقافه، وجرى تفتيشها بدقة وعناية فعثروا على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية تم تغليفها بأكياس محكمة الإغلاق، وعليه تم القبض على المتهم من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقة.
وشكر الشرهان رجال الجمارك و«الداخلية» على الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلوها والتنسيق المتبادل بين الجهتين، وذلك لحماية بلادنا الكويت من آفات المخدرات وكل من تسول له نفسه إدخالها إلى البلاد.

MENAFN11032024000130011022ID1107958656

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