بالفيديو نداء شرارة حظي حلو مع المصريين

MENAFN - Al-Anbaa) دعاء خطاب

Doua_khattab@

أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن مساندتها للفنانة المصرية شيرين التي تمر بأزمة منذ العام الماضي قائلة: «شيرين قوية لا تحتاج لدعم بل نحن من نحتاج لمساندة، شيرين فنانة جميلة وستتخطى جميع ازماتها على أصعب المواقف بالضحك والعفوية كما تعودنا منها وكانت آخر مرة التقيتها في حفل انتصارات 6 أكتوبر بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وثمنت شرارة خلال حديثها لـ«الأنباء» مشاركتها في مبادرة الفن يصنع الأمل التي اقيمت مؤخرا في الامارات ويدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقالت: «تمثل هذه المبادرة جهدا عالميا رائدا مخصصا للاعتراف بالأفراد الذين يجسدون روح الإيثار والاحتفال بهم.

وتسعى إلى التعاون مع مشاهير العالم العربي لتبني مبادرات إنسانية متنوعة في بلدان عدة، بهدف نشر قيم الخير والعطاء، وترسيخ ثقافة الأمل والإيجابية في المجتمعات العربية، وزادت شرارة: «ولطالما آمنت بأن الفن رسالة، وعلى الفنان ان يكون صاحب فكرة وأمل وبالنسبة لي كانت أحلى أصداء أخذتها من طلابها من ذوي القدرات الخاصة، حيث كانت سعادتهم الكبيرة أكبر من أي شيء».

وحول اصدارها الأول «في روحي نداء» التي فاجأت به الجميع بأنها كاتبة تغني وليست مغنية تكتب

قالت: «احب الكتابة منذ الطفولة ورغبت بان أكون كاتبة قبل دخولي عالم الفن ومع الأسف تحقق هذا الحلم بعد وفاة اخي وملهمي واضافت اعتقد اننا حصيلة الاوجاع التي تشكلنا وتصنع شخصياتنا ولهذا لم اجد صعوبة في كتابة هذا الكتاب الذي لم يستهلك مني الكثير، واستطعت إنجازه كاملا خلال شهرين كون جميع الأفكار كانت محفورة في عقلي وخاطري، ولم اكن احتاج سوى لترجمتها.

وأعربت عن سعادتها بتخطي اغنية «ومعاك» حاجز الـ20 مليون استماع قائلة: انا حظي حلو مع المصريين ودائما ما يكون لي في كل عرس ارز» كما يقولون، وخاصة ان الجمهور يحب ان يسمع ويعيش مشاعر الفرح وزادت: لكن النكد قادم في ألبومي الذي سيتم طرحه بعد العيد وهو متنوع وبه أغنية رومانسية بعنوان «تعرف احساس» أتوقع لها ان تحقق نجاحا كبيرا يتخطى كل ما قدمته وهي من توزيع محمد ياسر وكلمات أحمد العذب وألحان محمد عبدالمجيد، وبسؤالها عن سر الانتشار الأوسع لأغاني السينغل أكثر من تتر المسلسلات وخاصة انها قدمت بصوتها في تتر مسلسل«حدوته منسية» وحقق أصداء ايجابية، قالت: «نجاح اغاني التتر مستمر ومرتبط بمشاهدة العمل نفسه ولذلك فإن النجاح يكون قادما ولكن بعد فترة من التعرض للعمل وبالنسبة لي يكفيني شرف مشاركة الفنانة التي احبها سوسن بدر في عمل واحد».