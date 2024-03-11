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العماني والضويحي أشعلا ليلة العود

3/11/2024 2:11:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
شهد المسرح المفتوح في حديقة الشهيد حضورا كبيرا في حفل «ليلة العود»، تجاوز الألف و600 شخص من محبي الطرب الأصيل، حيث تفاعلوا مع النجمين يوسف العماني وعبدالعزيز الضويحي، في ليلة استثنائية من إنتاج وتنظيم شركة «A Music» للمنتج أحمد الخالدي.
افتتح الفنان الضويحي الحفل قرابة الساعة الثامنة مساء، بعد أن قدمه الإعلامي عبدالله البكور، وقدم باقة من الأغاني المشهورة، مثل أغنيته «الحب أسرار»، إضافة إلى «أبشر من عيوني» لراشد الماجد، «ليلة» لعبدالرب إدريس، «ياما حاولت» لعبدالمجيد عبدالله، إضافة إلى أغنيته الشهيرة «لا خط لا هاتف»، وختم وصلته مع أغنية «حب ناقص» للفنانة شمس.
وبعد استراحة قصيرة، كان الجمهور على موعد مع الفنان يوسف العماني، والذي أشعل المسرح بعدد من الأغاني التي اشتهر بها، منها «يعشقني» و«متيم»، كما غنى عددا من الأعمال الكلاسيكية وسط تفاعل كبير من الحضور والذين رددوا كلماتها معه.
من جانبه، قال المنتج أحمد الخالدي: يأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير لمهرجان «حديقة الشهيد» خلال الأسبوع المنصرم.

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