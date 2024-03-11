إستراتيجية وطنية لتطوير منظومة الاستثمار الاقتصادي بالكويت



إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي في الدولة والاستثمار

صياغة سياسات تسهم في تحسين أداء القطاع المالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي

مبادرات للحماية الاقتصادية لكل فئات المجتمع وتحسين المستوى المعيشي للجميع حماية المستثمرين وخلق مبادرات وتنفيذ إجراءات للمساهمة في تحفيزهم بشكل فعال



علي إبراهيم

دعا المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى طرح استراتيجية وطنية لتطوير منظومة الاستثمار الاقتصادي في الكويت، وحماية المستثمرين عبر خلق مبادرات وتنفيذ إجراءات للمساهمة في تحفيزهم على المشاركة بشكل فعال، وخلق مبادرات الحماية الاقتصادية لكل فئات المجتمع تحقيقا للحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي للجميع.

جاء ذلك ضمن مجموعة توصيات في تقرير صادر عن المرصد لتعزيز الحرية الاقتصادية في الكويت التي تقدمت 18 مرتبة عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية لتحل في المرتبة الـ 90 عالميا خلال 2024 بدلا من المرتبة الـ 108 في 2023، وكذلك حلت بالمرتبة السادسة عربيا وخليجيا، بعدما مثلت درجة الحرية الاقتصادية للبلاد أعلى من المتوسط الإقليمي لعام 2024.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل عام للاستثمار الأجنبي لكن بعض القطاعات ما زالت مقيدة ولابد من تحريرها، بينما يسهل النظام التنظيمي المالي الحديث استثمار المحفظة، ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع برأسمال جيد، كما أن درجة الحرية النقدية في الكويت أعلى من المتوسط العالمي.

ويظهر مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 جود تحسن ملحوظ لبعض قيم المؤشرات للكويت، إذ ارتفع مؤشر حرية الأعمال بنسبة 9.36% إلى 65.2 خلال 2024 مقارنة بـ 59.1 خلال 2023، وارتفع مؤشر حرية العمل بـ 1.7% إلى 53 خلال 2024 مقارنة بـ 52.1 خلال 2023، وبقي مؤشر حرية التجارة عند مستوى 75.6 وحرية الاستثمار عند مستوى 55 والحرية المالية عند مستوى 60 خلال 2024 وهو المستوى نفسه في 2023.

وأظهر التقرير تحسن متوسطات الإنفاق الحكومي والميزانية لـ 3 سنوات على التوالي علاوة على انخفاض نسبة الدين العام إلى 3.1% من النتاج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الكويت حققت المستهدف وفقا للخطة الإنمائية الثالثة في 4 من المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر لعام 2024، بينما أوصى التقرير بـ 10 توصيات لتعزيز الحرية الاقتصادية في البلاد كالتالي:

1- طرح استراتيجية وطنية لتطوير منظومة الاستثمار الاقتصادي في الدولة، وتحويلها إلى مركز مالي عالمي يتناسب مع القوة الاقتصادية العالمية والوضع الدولي.

2- تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، حيث تعتمد السياسة المالية في الكويت اعتماد شبه كلي على العوائد النفطية في تغطية الإنفاق العام.

3- تحقيق الاستدامة الاقتصادية في تنمية القطاعات الاستثمارية المختلفة في الدولة.

4- تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لتحقيق الاستثمار الجيد برأس المال البشري ورفع مستوى أداء العاملين في كل القطاعات المالية في الدولة وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة.

5- إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي في الدولة والاستثمار بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادية وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير والمناطق الحرة في الدولة، وسهولة عمليات تسجيل الأعمال، والأطر التنظيمية المرنة لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.

6- تحسين أداء المالية العامة من حيث الإدارة الجيدة والثقة في قوة الاقتصاد وتحفيز الابتكار في القطاع الاقتصادي.

7- دعم مؤشر سيادة القانون والذي يقيس مدى ثقة الأفراد بالقوانين التي تفرضها الدولة من أجل حماية حقوق الملكية، وتعزيز الفعالية القضائية والشاملة وجودة الخدمات.

8- صياغة السياسات المساهمة في تحسين أداء القطاع المالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

9- خلق مبادرات الحماية الاقتصادية لكل فئات المجتمع تحقيقا للحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي للجميع.

10- حماية المستثمرين عبر خلق مبادرات وتنفيذ إجراءات للمساهمة في تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل فعال.