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555 6 مليون دينار تمويل البنوك للواردات

3/11/2024 2:11:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن متوسط المبالغ التي قدمتها البنوك الكويتية بالعملات الأجنبية لتمويل واردات الكويت خلال شهر يناير 2024 بلغ 555.6 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن تمويل الواردات بالدولار الأميركي استحوذ على 79% من التمويلات بما قيمته 438.2 مليون دينار خلال شهر يناير الماضي، فيما جاء اليورو في المرتبة الثانية من التمويل بقيمة 32.3 مليون دينار، فيما بلغت التمويلات بالجنيه الاسترليني نحو 3.9 ملايين دينار، فيما قامت البنوك بتمويل واردات بالين الياباني بلغت قيمتها 2 مليون دينار، وما قيمته 1.4 مليون دينار بالفرنك السويسري.
هذا، وقد بلغ تمويل الواردات بالريال السعودي خلال يناير الماضي نحو 11.1 مليون دينار، وبلغت التمويلات بالدرهم الإماراتي ما قيمته 13.8 ملوين دينار، وبالعملات الأخرى ما قيمته 52.9 مليون دينار.
وحسب نوعية التمويل، تصدرت التمويلات المقدمة عبر أوامر الدفع الأخرى باقي التمويلات باستحواذها على نسبة 66% من إجمالي التمويلات لتبلغ 363.6 مليون دينار، وجاءت التمويلات المقدمة عبر الاعتمادات المستندية في المرتبة الثانية باستحواذها على نسبة 29% من إجمالي تمويلات الواردات، لتبلغ 161.6 مليون دينار، واستحوذت التمويلات عبر بوالص التحصيل على نسبة 5% لتبلغ 30.4 مليون دينار.
جدير بالذكر أن تلك العمليات تمثل أحد مصادر الإيرادات الجيدة للبنوك المحلية، إذ تنعكس حركة تمويل الواردات على الأنشطة التشغيلية للمصارف من مختلف زوايا التمويل وإصدار الاعتمادات وغيرها من العمليات اللازمة لكبرى الشركات المحلية.

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