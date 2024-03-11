دعيج الصالح رئيسا تنفيذيا لـ الكويتية للمقاصة



المخيزيم: نثمّن بكل اعتزاز وتقدير تعاون «هيئة الأسواق».. ودور «بورصة الكويت» محوري الصالح: نقدّر ثقة مجلس الإدارة.. وفريق الشركة لديه قدرات كفيلة بتحقيق أهدافها



أعلنت الشركة «الكويتية للمقاصة» عن تعيين دعيج رعد الصالح رئيسا تنفيذيا للشركة، موضحة أن تعيين الصالح على رأس الإدارة التنفيذية يؤكد أن الأولوية في تولي المهام الوظيفية القيادية لأبناء الشركة من أصحاب الخبرات والقدرات الفنية التي تواكب رؤية مجلس الإدارة وخطط التحول الكامل الذي تعمل عليها «المقاصة» حاليا.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الصالح شغل قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي عدة مواقع وظيفية مهمة خارج وداخل الشركة، آخرها نائب الرئيس التنفيذي - لقطاع الإستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يساعد على مواصلة التطوير وفقا للسياسة المتبعة التي تولى إدارتها بالوكالة خلال الفترة الماضية.

وينتظر أن تشهد دورة العمل واستراتيجية التحول المعتمدة ديناميكية متسارعة مستقبلا لتحقيق الجاهزية المطلوبة من قبل الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، لتولي مسؤولية خدمات الطرف المقابل المركزي (CCP)، وبالتالي تنشيط أعمال التسوية والتقاص والمضي نحو تقديم المزيد من الخدمات الجيدة للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم إن تعيين الصالح على رأس الإدارة التنفيذية جاء انعكاسا لقناعة واعتماد المجلس لذلك، ما يعد تأكيدا على قدراته لتحقيق الأهداف وفقا للاستراتيجية المعتمدة، ومن ثم مواصلة تطوير الخدمات المتنوعة التي تقدمها «المقاصة» لمئات آلاف العملاء سواء من مساهمي الشركات أو غيرهم.

وأكد المخيزيم أن الشركة تضع في مقدمة أولوياتها أهمية المحافظة على الريادة التي اكتسبتها من خلال نجاحاتها المتتالية، وذلك عبر الاستمرار في تطوير أعمالها من خلال تكنولوجيا توفر لمساهمي الشركات المحفوظ سجلاتها لدى «الكويتية للمقاصة» خدمات سهلة عبر تقنيات مرنة.

وأضاف أن هناك تطلعا لدى الشركة لبلوغ الجاهزية الكاملة لإطلاق مشروع الـ CCP، ومواكبة ما تشهده أعمال التسوية والتقاص من نقلة نوعية إقليميا وعالميا لتصبح الشركة قادرة على تلبية تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والعالمية على حد سواء.

وتابع المخيزيم «لدينا إيمان راسخ بقدرات فريق عمل الشركة على تحقيق رؤية مجلس الإدارة، والتي تتضمن العمل على ميكنة العمليات كافة، من خلال الوسائل الآلية والتكنولوجية المتطورة والمبتكرة، وكذلك مواكبة تلك العمليات لأحدث المعايير العالمية».

وقال: «نثمن بكل اعتزاز وتقدير تعاون هيئة أسواق المال والتسهيلات التي تقدمها لخدمة منظومة التداول، لافتا إلى أن دور شركة بورصة الكويت رئيسى ومحوري، إذ أن التعاون الدائم معها يأتي لخدمة المتداولين».

ومن جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج الصالح ثقة مجلس الإدارة في شخصه لتولي المهام الموكلة إليه رئيسا تنفيذيا للشركة، مؤكدا أنه وفريقه لن يدخروا جهدا لبلوغ الهدف المطلوب خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تحقيق الميكنة الكاملة لعملياتها وخدماتها.

وقال الصالح: «لدى المقاصة فريق كبير من أصحاب الخبرة، ما يسهل المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف خلال وقت قياسي، إذ إن الشركة تعد من الكيانات الرائدة إقليميا ما يتطلب المحافظة على ذلك، ولعل ما تمتلكه الشركة من برامج وتقنيات متطورة يؤهلها لإنجاز المهام الموكلة إليها خلال الجدول الزمني المحدد لكل مهمة على حدة».

وذكر أن المقاصة تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية في منظومة سوق المال، ممثلة في «هيئة الأسواق» و«بورصة الكويت»، وكذلك شركات الوساطة المالية والمطورين للأعمال، وذلك في ظل مشروع تطوير السوق، الأمر الذي يتطلب أسبقية جاهزية الشركة في الكثير من الملفات.

وأشاد الصالح بتعاون كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت مع «المقاصة» لتحقيق التكامل المطلوب، منوها إلى أن فرق العمل في تلك الجهات تستحق الشكر والتقدير على ما يبذل من جهد وما يقدم من دعم مستمر للشركة.