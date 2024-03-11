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دفعة مرشحين للتوظيف قبل نهاية الجاري

3/11/2024 2:11:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية، ممثلا في قطاع التوظيف الذي يشرف عليه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري، سيعلن دفعة مرشحين للتوظيف قبل نهاية الجاري تشمل الحاصلين على المؤهلات التربوية من خريجي وخريجات الفصل الدراسي الأول من كليتي التربية جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وكشفت عن أنه بعد انتهاء استكمال إجراءات تسجيلهم بالفترة الحالية المحددة في 15 الجاري سيبدأ إنجاز إجراءات ترشيحهم إلى جانب ترشيح حاملي الشهادات والمؤهلات التخصصية لجهات حكومية محددة مثل الإدارة العامة للجمارك. وتابعت المصادر «وبحسب الخطة، سيعكف «الديوان» على إنجاز عمليات التدقيق والمراجعة على بيانات طلبات الباحثين عن عمل من حاملي التخصصات الأخرى التي تم تحميلها على النظام الآلي استعدادا لإظهار ترتيب المسجلين للتوظيف في الفترة الـ 86 بعد انتهاء التسجيل»، مبينة أنه سيتم ظهور الترتيب للمتقدمين للتوظيف لهذه الفترة، وأنه يمكن للباحثين عن عمل الاطلاع على ترتيبهم بنظام التوظيف المركزي من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.
وردا على سؤال حول آلية ترشيح الكوادر الطبية وأصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، أجابت المصادر: يتم تسجيلهم وترشيحهم بشكل فوري تنفيذا لقرار استثنائهم من آلية التسجيل والترشيح المتبعة بنظام التوظيف المركزي. وحول بعض التخصصات التي لا توجد لها احتياجات في سوق العمل، ردت المصادر: نواصل التنسيق مع الجهات الحكومية لتزويد الديوان بالاحتياجات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية وذلك بهدف إصدار دفعات متتالية من المرشحين.

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