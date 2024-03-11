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بالفيديو السفيرة الأميركية دور مؤثر للمرأة في دعم وبناء المجتمعات حول العالم

3/11/2024 2:11:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
دشنت رابطة المرأة الأميركية في الكويت أمس «شهر تاريخ المرأة» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور السفيرة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا والإعلامية والمنتجة الشيخة أبرار الصباح، وحضور أكثر من 100 سيدة من العضوات، وسيدات الأعمال وصانعات القرار الأميركيات والكويتيات المؤثرات.
وألقت السفيرة الأميركية كارين ساساهارا كلمة أشادت خلالها بالدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه المرأة في دعم وبناء المجتمعات حول العالم، مستعرضة عددا من النجاحات التي حققتها النساء حول العالم. وقالت ساساهارا ان «باربي» حصلت على 8 جوائز اوسكار، لافتة إلى أنه من المهم النظر إلى الوراء، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية مراجعة انجازاتنا بصورة دورية لتكون أكبر حافز لنا للتقدم إلى الأمام.
بدورها، ألقت رئيسة رابطة المرأة الأميركية في الكويت إليزابيث أيالا كلمة رحبت فيها بالحضور.
من جانبها، ألقت الشيخة أبرار الصباح كلمة تناولت خلالها دور الكويت في قطاع الإعلام والترفيه، وروت رحلتها كأحد أفراد الأسرة الحاكمة والتي تعمل في مجال الإنتاج، مشيدة بجهود جدها الشيخ جابر العلي في تطوير قطاع الإعلام والترفيه خلال خدمته نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للإعلام من عام 1962 حتى 1981، مؤكدة التزامها بالسير على خطى جدها قائلة: تصورنا أن تستعيد الكويت هيمنتها في صناعة الإعلام وتصبح المركز الرئيسي للمحتوى الترفيهي عالي الجودة في منطقتنا، وعلى هذا الأساس قمت بتأسيس شركة Abbey's Productions وشركة Barwa Productions.
وفي معرض تناولها لتشويه صورة المرأة العربية في الحركات العالمية، قالت: هدفي إنتاج محتوى يصور تمثيلا دقيقا لدول الخليج للجمهور العالمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصوير النساء في هذا الجزء من العالم، مسلطة الضوء على تحديات العمل في هذا المجال كامرأة وأم لأربعة أطفال، والعقبات التي واجهتها في مجال ريادة الأعمال أثناء الوباء، مثنية على جهود المرأة الخليجية التي جددت في الآونة الأخيرة ديناميكية هذا المجال.
والشيخة أبرار الصباح رائدة أعمال ومنتجة إعلامية مشهورة في المنطقة، وأنتجت العديد من المسلسلات الناجحة في الخليج، والتي استحوذت على معظمها القنوات العربية البارزة ومنصات البث المباشر.
الجدير بالذكر ان رابطة المرأة الأميركية AWL تأسست عام 1963، وهي مبادرة تجمع مجموعة متنوعة وديناميكية من النساء لتعزيز العلاقة بين المرأة الأميركية والكويتية، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال دوائر النساء الأميركيات والكويتيات اللاتي يجتمعن معا لتنفيذ مشاريع وأنشطة خيرية.

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