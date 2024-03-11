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الفريق الطبي بدأ إجراء عمليات جراحية دقيقة بمستشفيات قطاع غزة

3/11/2024 2:11:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ فريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي الطبي إجراء عمليات جراحية دقيقة للمصابين الفلسطينيين في عدد من مستشفيات قطاع غزة.
وقال عضو الفريق استشاري الجراحة د.محمد حيدر، في تصريح لـ «كونا»، إن الأطباء بدأوا إجراء عمليات دقيقة في مستشفى «غزة الأوروبي» والمستشفى «الكويتي التخصصي» بالتعاون مع السلطات الصحية بغزة.
وأضاف حيدر أن عدد الجرحى كبير جدا في المستشفيات ويحتاج إلى جهد مكثف من جميع الفرق الطبية التي تأتي من جميع دول العالم إلى قطاع غزة.
بدوره، قال المدير الطبي ورئيس أقسام الجراحة في مستشفى «غزة الأوروبي» د.عماد الحوت ـ في تصريح مماثل لـ «كونا» ـ إن «الفريق قدم للطواقم الطبية ولزملائهم الأطباء الفلسطينيين المنهكين من الحرب الدعم النفسي وبدأوا في إجراء عمليات مميزة لم تجر منذ فترة كعمليات البنكرياس وعمليات القلب وشكلوا إضافة نوعية للخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى».
وتقدم د.الحوت بالشكر إلى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الخدمات الطبية التي يقدمونها للشعب الفلسطيني ودعمهم للقطاع الصحي، معربا عن أمله ان تكون هذه القافلة باكورة القوافل التي تعطي الأمل وان يأتي المزيد من القوافل والمساعدات إلى قطاع غزة من دولة الكويت الشقيقة الداعمة للشعب الفلسطيني.
ويضم الفريق الطبي برئاسة د.مساعد العنزي أربعة أطباء اختصاصيين هم استشاري جراحة العظام د.حسين قويعان واستشاري جراحة المسالك البولية د.فيصل الهاجري واستشاري التخدير د.محمد شمساه واستشاري الجراحة د.محمد حيدر بالإضافة إلى المنسق الإداري عبدالرحمن الصالح.

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