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الإطفاء والإنقاذ البحري تقيم معسكرا تدريبيا للغواصين في مدينة صباح الأحمد البحرية

3/11/2024 2:11:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري معسكرا تدريبيا للغواصين في مدينة صباح الأحمد البحرية خلال الفترة من الأربعاء 6 الجاري إلى السبت 9 الجاري. ويهدف المعسكر إلى تأهيل الغواصين على مواكبة الغوص والتعايش في المياه الباردة والتيارات القوية وتجهيز الغواصين للحوادث الكبرى التي تحتاج إلى عمليات البحث في المناطق الواسعة واكتساب الخبرة في التعامل مع الخوارير الصناعية.

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