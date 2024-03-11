الإطفاء والإنقاذ البحري تقيم معسكرا تدريبيا للغواصين في مدينة صباح الأحمد البحرية

الإطفاء والإنقاذ البحري تقيم معسكرا تدريبيا للغواصين في مدينة صباح الأحمد البحرية
التاريخ
3/11/2024 2:11:31 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري معسكرا تدريبيا للغواصين في مدينة صباح الأحمد البحرية خلال الفترة من الأربعاء 6 الجاري إلى السبت 9 الجاري. ويهدف المعسكر إلى تأهيل الغواصين على مواكبة الغوص والتعايش في المياه الباردة والتيارات القوية وتجهيز الغواصين للحوادث الكبرى التي تحتاج إلى عمليات البحث في المناطق الواسعة واكتساب الخبرة في التعامل مع الخوارير الصناعية.
MENAFN11032024000130011022ID1107958645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.