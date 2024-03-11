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عين الغزاويين على الممر البحري الإنساني و90% من سكان القطاع المحاصر نازحون

3/11/2024 2:11:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الآن وبعد أن بات التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بحلول شهر رمضان، أمرا صعب المنال، بحسب الرئيس الأميركي جو بايدن تتركز الأنظار على الممر البحري الذي اعلن الاتحاد الأوروبي اقامته انطلاقا من قبرص، فيما آلة الحرب الاسرائيلية التي مازالت تدك القطاع المحاصر، حولت 90% من سكانه إلى نازحين.
وبانتظار استئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى تلك الهدنة التي تستضيفها القاهرة خلال ايام كما اعلنت قناة «القاهرة» الاخبارية، اعتبر الرئيس الأميركي أن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول شهر رمضان «يبدو أمرا صعبا». وعبر عن قلقه «الشديد» من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان. وفي السياق، أعلنت مؤسسة أميركية للعمل الخيري أنها حملت مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه.
ورست السفينة «أوبن آرمز» التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن «فرق (منظمة) «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال قطاع غزة». وأضافت «كنا نستعد منذ أسابيع، مع شريكتنا منظمة +أوبن آرمز+ غير الحكومية، لفتح ممر المساعدات البحرية الذي سيسمح لنا بتكثيف جهودنا في المنطقة». وكتبت منظمة أوبن آرمز على منصة إكس «سفينتنا تستعد للمغادرة، محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين».
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، صرحت خلال زيارة تفقدية لميناء لارنكا القبرصي أمس الأول، أن فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة قد يتم اليوم.
الميناء العائم
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال المساعدات ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.
وأوضح المتحدث باسم الپنتاغون بات رايدر للصحافة أن الجيش الأميركي سينشئ رصيفا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتم ربطه بشاطئ غزة.
وقال رايدر إن الولايات المتحدة «ستنشئ قبالة الساحل رصيفا بحريا مؤقتا يتيح لسفن الشحن أن تنقل البضائع إلى قوارب أصغر تتولى إيصال هذه الشحنات إلى جسر بحري مؤقت وتفريغها فيه».
ولفت رايدر إلى أن هذا الميناء «يمكن أن يوفر أكثر من مليوني وجبة يوميا لمواطني غزة»، مجددا التشديد على أنه «لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض» في القطاع الفلسطيني في إطار هذه العملية التي سيسهم فيها أيضا شركاء إقليميون لواشنطن.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، إن الحرب في غزة حطمت «كل معاني الإنسانية المشتركة»، داعية إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين. وقالت ميريانا سبولياريتش في بيان إنه بعد خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس «يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه»، معتبرة أن «عدد القتلى المدنيين واحتجاز الرهائن أمرين يصدمان وغير مقبولين».
وفي مواجهة هذه «المعاناة العميقة»، أطلقت اللجنة الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها ثلاثة نداءات عاجلة. فهي تدعو إلى «وقف الأعمال العدائية» لتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني. كما تكرر طلبها السماح لها بزيارة المحتجزين الاسرائيليين لدى حماس وإطلاق سراحهم «بلا شروط». وأخيرا تؤكد المنظمة ضرورة «معاملة المحتجزين الفلسطينيين معاملة إنسانية والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم»، مطالبة أيضا بـ «إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسماح لها بزيارة الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل».
«مجاعة حقيقية»
في غضون ذلك، أدى القصف الجوي الإسرائيلي إلى سقوط عشرات الضحايا أمس حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن «30960 شخصا على الأقل، استشهدوا غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما أصيب 72524 شخصا بجروح»
وتشمل هذه الحصيلة 82 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة أمس، وفق الوزارة التي أعلنت أيضا ارتفاع عدد الأطفال الذين قضوا بسبب سوء التغذية إلى 23. وتحدث المكتب الإعلامي لحكومة حماس عن أكثر من ثلاثين غارة خلال ليلة واحدة، بما في ذلك واحدة على مبنى سكني في مدينة رفح كان نحو مائتي شخص قد لجأوا إليه.
وقال المكتب إن 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ نحو 110 آلاف.
وأضاف المكتب في بيان أن الخسائر المباشرة بسبب الحرب تجاوزت 30 مليار دولار، لافتا إلى أن الأضرار تشمل المنازل والمنشآت والبنى التحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.
وأكد ان 80% من المنازل في محافظة غزة وشمال القطاع باتت غير صالحة للسكن، معتبرا أن قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية، حيث 120 ألف أسرة تعاني من «مجاعة حقيقية».
هذا، وكشف أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، اسماء 4 من الأسرى الذين كانت تحتجزهم الكتائب، وقال «سبق وأعلنا مقتل 7 أسرى صهاينة إثر الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، وكشفنا أسماء 3 منهم».
وأضاف في بيان نشره على قناته بموقع تليغرام، بعد فحص هوية بقية القتلى تأكد لنا مقتل إيتسيك الجراط، وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت.

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