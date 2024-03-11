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بالفيديو قريش الأنباء جمع أسرتها في أجواء من المحبة والألفة

3/11/2024 2:11:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) جرياً على عادتها السنوية، وتأكيداً على روح المودة والألفة والفريق الواحد، نظمت أسرة «الأنباء» حفل «القريش» السنوي احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، ومستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن.
وفي أجواء أسرية مميزة، هنأت إدارة «الأنباء» الموظفين بالشهر الفضيل، داعية الله أن يعيده على الكويت وقيادتها وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما تبادل الزملاء التهاني فيما بينهم بهذه المناسبة السعيدة.
وشارك الزملاء والزميلات في «القريش» بأطباق متنوعة من المأكولات والحلويات التي تتميز بها بلدانهم، سائلين الله أن يجمعهم دائما على الخير والمحبة.

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