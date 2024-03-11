بالفيديو محمد الصباح أبناء الكويت أثبتوا إرادتهم الصلبة والجادة



داود معرفي: الأعداد الكبيرة المشاركة تشجعنا على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضيةأحمد العوضي: الكويت تشارك بأكملها باليوم الرياضي.. ونأمل أن تصبح هذه الفعالية عادة سنوية



دارين العلي - آلاء خليفة -

مبارك الخالدي - يعقوب العوضي

انطلقت النسخة الأولى من فعالية يوم الكويت الرياضي التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة على جسر الشيخ جابر الأحمد بمشاركة نحو 13 ألف متسابق ومتسابقة تحت رعاية وحضور سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين والديبلوماسيين.

وانطلق المتسابقون من هواة الدراجات الهوائية يتقدمهم سمو رئيس الوزراء وهواة المشي من بداية جسر الشيخ جابر من جهة ميناء الشويخ حتى خط النهاية وهو الجزيرة الجنوبية للجسر.

وقامت «هيئة الرياضة» ببناء قرية رياضية في الجزيرة الجنوبية تضمنت عدة فعاليات للمتسابقين منها، تنس طاولة و(بيبي فوت) وألعاب ترفيهية للأطفال ومسرح احتضن فرقة شعبية و(بوثات) للمطاعم والمقاهي.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بالمشاركة الواسعة في ماراثون يوم الكويت الرياضي قائلا: «ما لفت انتباهي أثناء المشاركة في الماراثون هو إخواني وأخواتي ذوو الاحتياجات الخاصة الذين شاركوا بكل الفعاليات ما يدل على الإرادة الصلبة والجادة لأبناء وبنات الشعب الكويتي الذين (إذا حطوا في راسهم هدف يحققونه)». وأضاف: «نحتفل جميعنا بهذا اليوم الرياضي الذي لا يوجد فيه خاسر وفائز، فالجميع فاز بأن شارك ورفع المعنويات، والأمل بأن الكويت مقبلة على غد مشرق وآفاق أرحب». وشكر الجميع على مشاركتهم والمنظمين بشكل خاص على هذا التنظيم الممتاز.

وأشاد سموه بمبادرة الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية والتنظيم المميز ليوم الكويت الرياضي، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية ومساهمتها في تعزيز العمل الجماعي وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان بكل جوانبها.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي انها بادرة طيبة بأن يكون لدينا يوم رياضي في الكويت وهو أمر ستكون له آثار جميلة خاصة ان التزمنا في كل عام بأن يتم تنظيم تلك الفعاليات الرياضية المميزة بوجود الأهالي.

وأشاد معرفي في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش الفعالية بالأعداد الكبيرة المشاركة في الفعالية، لافتا إلى انه قد تم تسجيل 10 آلاف في الفعالية ومن ثم وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء تم فتح التسجيل مرة أخرى وزادت الأعداد.

وأفاد معرفي بأن تلك الأعداد الكبيرة المشاركة تشجعنا على الاستمرار في تنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية في الكويت، مشيرا إلى أن صاحب السمو دوما يحرص على دور الشباب وأهمية تمكينهم في كل المجالات.

من جهته، أعرب وزير الصحة أحمد العوضي فور وصوله للمشاركة في ماراثون يوم الكويت الرياضي عن سعادته بمشاركته في هذا اليوم الذي تشارك فيه الكويت بأكملها حكومة وشعبا ومن جميع الفئات العمرية إحياء لمفهوم الصحة والرياضية.

وأمل العوضي في تصريح لـ «الأنباء» ان تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، مثنيا على المشاركة الواسعة من قبل مختلف شرائح المجتمع الكويتي، ما يشكل دليلا واضحا على حب المجتمع للرياضة وأن الصحة للجميع وأن الوقاية خير من قنطار علاج. كما شارك في اليوم الرياضي عدد كبير من السفراء والديبلوماسيين من مختلف السفارات والبعثات الديبلوماسية، وأكدوا أن المشاركة الواسعة من قبل مختلف أطياف الشعب دليل على الوعي الرياضي والصحي في البلاد.

في البداية ونيابة عن السلك الديبلوماسي بالكويت، بارك عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف إلى الكويت حكومة وشعبا بهذه المبادرة الطيبة الفريدة من نوعها التي انطلقت برعاية وحضور سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومشاركة واسعة لكبار الشخصيات في الدولة ومختلف فئات المجتمع الكويتي.

وقال زبيدوف: بلا شك هذا الحدث التاريخي المجتمعي الأول يسهم في زيادة الوعي بالثقافة الرياضية، وكما هو معروف أن الجري أو سباق المشي يسمى «ملك الرياضة». ومن الناحية الطبية، فإن لهذا النوع من الرياضة دورا كبيرا في صحة الإنسان ونموه السليم. والأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من الرياضة بانتظام يصبحون رشيقين وشجعانا وماهرين، معربا عن أمله بأن تزداد مثل هذه المبادرات النبيلة، وقال: نحن دائما نؤيد ونقف إلى جانب الكويت في مثل هذه الأحداث الوطنية.

وأكد سفير مملكة البحرين صلاح المالكي أن الجميع فائز في هذا اليوم بالمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي، شاكرا رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، مشيدا بالمشاركة الواسعة في هذه الفعالية، متمنيا للكويت مزيدا من الأمن والأمان والاستقرار.

بدوره، أعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي شهدت مشاركة الحكومة وجميع أطياف الشعب الكويتي والفئات العمرية تحت عنوان الرياضة للجميع، لافتا إلى مشاركة الجالية المصرية بشكل واسع في فعاليات الماراثون تعبيرا عن أهمية الرياضة في حياة الإنسان.

ولفت إلى أن الرياضة تنمي الود وروح التسامح بين أفراد المجتمع، كما أن «العقل السليم في الجسم السليم»، وبالتالي فهي أساس في حياة الإنسان، آملا المشاركة في الفعاليات الرياضية المقبلة.

من جهته، أشاد السفير الليبي سليمان الساحلي بتنظيم الفعاليات الرياضية لما لها من أهمية في نشر القيم الرياضية والصحية، مشيدا بالمشاركة الواسعة ما يدل على الوعي الصحي والرياضي في الكويت. وشكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والقيادات في الدولة للمشاركة في هذه الفعالية المهمة للرياضة والرياضيين.

بدورها، أعربت الرئيس التنفيذي للنادي الديبلوماسي الدولي غادة شوقي عن سعادتها للمشاركة في يوم الكويت الرياضي الذي يثبت اهتمام الكويت بالرياضة والرياضيين، مشيرة إلى انه دليل على أن الكويت عامرة بالفعاليات الاجتماعية والثقافية وكذلك الرياضية، مؤكدة الحرص على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الدولة، مشيدة بالتنظيم وبالأنشطة المصاحبة للحدث الرياضي الضخم.

مشاركون لـ «الأنباء»: يوم الكويت الرياضي.. صحة ووناسة

شهد يوم الكويت الرياضي مشاركة واسعة من قبل مختلف أطياف الشعب الكويتي من رياضيين وسياسيين وأندية وتجمعات كشفية وأهلية من مختلف الفئات العمرية فاقت الـ 12 ألف مشارك.

«الأنباء» رصدت آراء المشاركين الذين أكدوا ان فعاليات اليوم الرياضي للحفاظ على الصحة وتشجيع الرياضة وللترفيه عن النفس أيضا.

وقال الطفل علي الحسيني ان مشاركته في الماراثون لكونه من محبي الرياضة التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم.

بدورها، قالت الرياضية أملاك انها تشارك في الماراثون لتقوية لياقتها التي ستفيدها في توجهاتها الرياضية، لافتة إلى ان مشاركة رئيس الحكومة والشخصيات السياسية تشكل دعما كبيرا للرياضيين.

من جهته، قال خليفة العازمي ان مشاركته في اليوم الرياضي لدعم المسيرة الرياضية في البلاد والترويح عن النفس، لافتا إلى ان تواجد الحكومة ومختلف أطياف الشعب الكويتي في هذه الفعالية تؤكد أهمية الرياضة في الكويت. وأمل لاعب منتخب الكويت السابق في كرة قدم الصالات الكابتن عبدالله الشيخان ان تستمر هذه الفعاليات وان ينظم هذا الحدث سنويا، لافتا إلى ان مشاركة رأس وأعضاء الحكومة في الفعالية تشكل دعما كبيرا للرياضيين وتثبت اهتمام الكويت بالمجال الرياضي.

من جهته، قال جمال بهبهاني الذي يشارك برفقة زوجته إن يوم الكويت الرياضي ليس حدثا رياضيا فحسب وإنما تظاهرة اجتماعية تسهم في الترويح عن النفس.

وقال ان مشاركة الحكومة في الفعالية دليل على تلاحم الشعب الكويتي المحب للفعاليات الرياضية والاجتماعية.

بدوره، قال لاعب الجودو حارث الكندري ان الشعب الكويتي يحتاج لهذه الفعاليات، مثمنا مشاركة رئيس الحكومة والوزراء ما يشكل حافزا قويا لجميع أفراد الشعب وللرياضيين خصوصا، ومثنيا على التنظيم المتميز والأنشطة المرافقة للماراثون.

من أجواء الفعالية

- انطلقت فعاليات الحدث الرياضي في تمام الساعة الـ 8 صباحا من جسر جابر.

- تضمنت الفعالية سباق المشي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا.

- كان السباق مفتوحا لجميع الفئات والأعمار من مواطنين ومقيمين مجانا ودون رسوم.

- تضمنت فعاليات اليوم الرياضي فقرات استعراضية ومسابقات جماعية في القرية الرياضية.

- كان الموروث الشعبي الكويتي حاضرا بقوة من خلال رقصة العارضة التي استقبلت المشاركين في الماراثون على نقطة النهاية في القرية الرياضية.

- من المقرر تنظيم هذا الحدث الرياضي سنويا ضمن خطط الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة.

- شاركت الطائرات والمراكب الشراعية بفعاليات مميزة على جسر طول مسير الماراثون الرياضي.

- كانت هناك مشاركات عدة من الأندية والمدارس والجمعيات الكشفية في فعاليات اليوم الرياضي.

- كان لافتا المشاركة الواسعة لذوي الهمم سواء من الرياضيين أو من أفراد المجتمع.

قيادات رياضية لـ «الأنباء»: فخورون بهذا الحدث الرياضي الاجتماعي المميز

قدم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد جزيل الشكر لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على رعايته وحضوره انطلاقة يوم الكويت الرياضي في جسر جابر، مؤكدا أن مشاركة سموه في هذا الحدث الرياضي يعكس مدى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لمفهوم الرياضة المجتمعية وأثرها على بناء ثقافة المجتمعات الصحية وأن الرياضة ليست مقصورة على الرياضة التنافسية. وأضاف: نشكر جميع القائمين على هذا الحدث الرياضي الكبير الذي شهد مشاركة أكثر من 13 ألف متسابق من مختلف الأعمار ومن الجنسين، موضحا أن هذه الفعالية تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الرياضة للجميع.

بدوره، ذكر مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ان تنظيم يوم الكويت الرياضي كان من ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة التي أقرت في عهد وزير الإعلام السابق عبدالرحمن المطيري وتم تتويجها وتفعيلها بتنظيم هذه الفعالية التي تشرفت الأسرة الرياضية بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وعدد من الوزراء والذي يعد حضورهم دافعا قويا لجميع الرياضيين لتنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية المميزة. وأشاد البيدان، في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش الفعالية، بالحضور القوي للفعالية، قائلا: ما شاهدناه من تلك الأعداد الكبيرة شيء يثلج الصدر ويؤكد كذلك أن الشعب الكويتي «متعطش» لتلك الفعاليات سواء كانت رياضية أو ترفيهية أو اجتماعية.

وتوجه بالشكر والتقدير لجميع منتسبي الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسهم قطاع الرياضة للجميع وعلى رأسهم الأخ حامد الهزيم، وكذلك رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع على استعداداتهم والى شركة سافكس، موضحا ان يوم الرياضة الكويتي من ضمن الإنجازات التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة، آملا استمرارها في الفترة المقبلة.

وأعرب البيدان عن أمله في ان تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، داعيا إلى مشاركة الجميع من هيئات وجهات مختلفة في الدولة سواء القطاع الأهلي أو الخاص، لافتا إلى ان المشاركة الواسعة في الفعالية أثبتت نجاحها وهي التي تنظم لأول مرة من نوعها في الكويت.

ومن ناحية أخرى، وفي رده على سؤال حول ملاحظات الوفد الخليجي لكأس لخليج قال البيدان: هناك تعاون كبير ومثمر مع الاتحاد الخليجي وهناك حماس لإقامة كأس الخليج في الكويت. متابعا: ومتحمسين لإقامته في ستاد نادي الصليبخات ولكن كونه ستادا جديدا هناك ملاحظات بسيطة وسيتم أخذها بعين الاعتبار، لافتا إلى انه ستعقد مباراة تجريبية قبل إقامة الدورة، مشيرا إلى ان كأس الخليج ستعقد في ستاد جابر وستاد نادي الصليبخات، وكذلك نادي النصر الرياضي سيكون جاهزا، وستكون هناك ملاعب تدريبية لتدريب المنتخبات المشاركة في البطولة.

من جانبه، أعرب نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله عن سعادته البالغة بتنظيم هذا الحدث الرياضي، كما أشاد باهتمام الحكومة بالرياضة في كافة الرياضات. ولفت عبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن حضور رئيس مجلس الوزراء وحرصه على المشاركة تأكيدا على دعمه التام للرياضة والرياضيات.

وذكر عبدالله أن تنظيم يوم للرياضة الكويتية كان حلما، واليوم تحول الحلم إلى حقيقة، معربا عن سعادته البالغة آملا استمرار تنظيم مثل تلك الفعاليات باستمرار.

بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى ان اليوم هو يوم مميز جدا في الكويت بتنظيم يوم الكويت الرياضي، مشيدا بهذه الفعاليات الجميلة التي تنوعت ما بين فعاليات اجتماعية ورياضية وترفيهية.

وأشاد الشيخ بحرص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على الرعاية والحضور والمشاركة والذي إن دل على شيء إنما يدل على حرص الحكومة على دعم الرياضة. وأشاد الشيخ بحسن التنظيم على الرغم من أن أعداد المشاركين فاقت الـ 12 ألف شخص وهذا إنجاز رائع بكل المقاييس.

وأشاد الشيخ بالهدف من هذا اليوم الرياضي لتشجيع أفراد المجتمع على العيش بنمط حياة صحية سليمة، آملا استمرار مثل تلك الفعاليات على مدار السنة.

من جانبها، أعربت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري عن بالغ سعادتها بنجاح فعاليات يوم الكويت الرياضي، لاسيما مع تلك الأعداد الكبيرة المشاركة في الماراثون الرياضي وكذلك حضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات في الدولة مما يؤكد حرص الحكومة على التشجيع على الرياضة.

وأشادت الأنصاري بمشاركة جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم في فعاليات يوم الكويت الرياضي والجميع متواجد ومتحمس وسعيد، موجهة الشكر والتقدير للاتحاد العام للرياضة والجميع على تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي بهذا الشكل المميز.

وقالت الأنصاري: وهذه البداية وبالتأكيد ستكون السنوات المقبلة أفضل وأفضل.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضة للجميع محمود أبل في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى انه بتنظيم الفعالية تحقق الحلم الكبير للرياضة الكويتية، لافتا إلى ان الرياضة الكويتية بحاجة إلى نفضة وصرخة.

وأفاد أبل بأن تنظيم هذا الماراثون بتلك الأعداد الهائلة التي شاركت في فعالياته ومشاركة جميع أفراد المجتمع بكل أطيافه لهو تأكيد على ان هناك رغبة مشتركة من الجميع في إعلان كويت جديدة، كويت رياضية صحية.

وذكر أبل ان المستقبل أجمل بسواعد أبناء الكويت المخلصين، موضحا ان وجود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في مقدمة السباق لهو رسالة قوية من الحكومة بالحرص على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصبح عادة لدى الجميع ويتمتع الجميع بالصحة الجيدة.

وانتقل الحديث إلى عضو مجلس إدارة في الاتحاد الكويتي الرياضة للجميع د.مشعل رمضان، الذي أوضح في تصريح لـ «الأنباء» ان مشاركة المجتمع الكويتي في فعاليات يوم الكويت الرياضي هي فخر للكويت ليس لقطاعات الرياضة فحسب، انما كافة قطاعات الدولة، لافتا إلى ان تلك الأعداد المهولة التي شاركت في يوم الكويت الرياضي تحملنا مسؤولية للفعاليات المقبلة.

وأوضح رمضان ان يوم الكويت الرياضي يعد رسالة للمجتمع الرياضي بالانتباه لفئات المجتمع جميعا، مشيرا إلى الحرص على تطوير مثل تلك الفعاليات مستقبلا، مشيرا إلى ان حضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح هو تأكيد على حرص الحكومة على تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أنواعها.

من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة في الاتحاد الكويتي الرياضة للجميع وليد الصقعبي عن سعادته بهذا الحدث الرياضي المميز الذي يعتبر أحد مخرجات الهيئة العامة للرياضة «يوم الكويت الرياضي» الذي تم تكليف الاتحاد الكويتي الرياضة للجميع بإقامة هذا الحدث النوعي المجتمع الذي يقام لأول مرة على مستوى الكويت، مشيدا بالأعداد الكبيرة التي شاركت في الماراثون والتي فاقت الـ 12 ألف مشارك.

بدورها، أعربت رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن سعادتها البالغة بهذا الحدث التاريخي الرياضي الهام والذي يحدث لأول مرة بالكويت بتنظيم يوم الكويت الرياضي، مشيدة بتلك الأعداد من المشاركين من المواطنين والمقيمين والتي فاقت الـ 12 ألف شخص. وأعربت الأحمد عن أملها ان تستمر تلك الفعاليات الرياضية باستمرار، مؤكدا أهمية الرياضة في حياة جميع أفراد المجتمع.

وتوجهت الأحمد بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على رعايته وحضور لتلك الفعالية المميزة.



