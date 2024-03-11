163 مرشحا حصيلة 6 أيام من التسجيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري
تقدم 23 مرشحا أمس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السادس من فتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18، والتي من المقرر عقدها في 4 أبريل المقبل. وبلغ إجمالي عدد المسجلين في الأيام الستة الأولى من الترشح 163 من بينهم 159 مرشحا من الذكور، و4 مرشحات. وقد تقدم في اليوم السادس 3 مرشحين في الدائرة الأولى، فيما تقدم 7 مرشحين في الدائرة الثانية ومرشحان اثنان في الدائرة الثالثة، و7 مرشحين في الدائرة الرابعة، و4 في الدائرة الخامسة.
وأكد المرشحون بقولهم: نعيش مرحلة مفصلية وسنستمر في الدفاع عن مكتسبات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، آملين الاستمرار في التعاون والتوافق بين السلطتين لإقرار قوانين نوعية بالمرحلة المقبلة.
وتمنوا ان يكون المجلس القادم قادرا على تلبية طموحات المواطنين وسن تشريعات تنموية، مشيرين إلى ان المجلس السابق اختلف كثيرا عن غيره بالتوافق على خارطة تشريعية تضمنت قوانين نوعية. وتوقع مرشحون أن تكون مشاركة الشعب في الانتخابات إيجابية وسيختار من يدافع عن حقوقه ومكتسباته، مشددين على ان الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ الكويت. وأكدوا في تصريحاتهم على ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين والمتقاعدين وتطوير الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية وحل القضية الإسكانية، وأن هذه القضايا لا تحتاج إلى دراسة، وأنها من أولى الأولويات.
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