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الأمير يستقبل المهنئين برمضان في اليومين الأول والثاني من الشهر الكريم

3/11/2024 2:11:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ليعد الله الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات


نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين الكرام على أرض الوطن تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.
وأعلن الديوان الأميري أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام سيستقبلون المهنئين بهذا الشهر المبارك في اليومين الأول والثاني من الساعة 8 مساء، وذلك في ديوان أسرة آل الصباح الكرام، بقصر بيان، على أن يكون دخول المهنئين من خلال بوابة طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.
كما توجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وأن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحقق لجميع الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشـــده من رفعـــة وتقــدم وازدهار.

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