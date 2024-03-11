Monday, 11 March 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


163 مرشحا حصيلة 6 أيام من التسجيل

3/11/2024 2:11:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري
تقدم 23 مرشحا أمس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السادس من فتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18، والتي من المقرر عقدها في 4 أبريل المقبل. وبلغ إجمالي عدد المسجلين في الأيام الستة الأولى من الترشح 163 من بينهم 159 مرشحا من الذكور، و4 مرشحات. وقد تقدم في اليوم السادس 3 مرشحين في الدائرة الأولى، فيما تقدم 7 مرشحين في الدائرة الثانية ومرشحان اثنان في الدائرة الثالثة، و7 مرشحين في الدائرة الرابعة، و4 في الدائرة الخامسة.
وأكد المرشحون بقولهم: نعيش مرحلة مفصلية وسنستمر في الدفاع عن مكتسبات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، آملين الاستمرار في التعاون والتوافق بين السلطتين لإقرار قوانين نوعية بالمرحلة المقبلة.
وتمنوا ان يكون المجلس القادم قادرا على تلبية طموحات المواطنين وسن تشريعات تنموية، مشيرين إلى ان المجلس السابق اختلف كثيرا عن غيره بالتوافق على خارطة تشريعية تضمنت قوانين نوعية. وتوقع مرشحون أن تكون مشاركة الشعب في الانتخابات إيجابية وسيختار من يدافع عن حقوقه ومكتسباته، مشددين على ان الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ الكويت. وأكدوا في تصريحاتهم على ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين والمتقاعدين وتطوير الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية وحل القضية الإسكانية، وأن هذه القضايا لا تحتاج إلى دراسة، وأنها من أولى الأولويات.


MENAFN11032024000130011022ID1107958637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث