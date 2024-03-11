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هيئة الرؤية تلتمس هلال رمضان اليوم

3/11/2024 2:11:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
تجتمع هيئة الرؤية الشرعية بمشيئة الله مساء اليوم الأحد بالمجلس الأعلى للقضاء في ضاحية مبارك عبدالله الجابر التماساً لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية. ودعت الهيئة كل من يثبت له من الإخوة المواطنين
أو المقيمين رؤية هلال شهر رمضان إلى التواصل معها على الهاتف رقم 25376934. وبهذه المناسبة الكريمة، توجهت وزارة العدل بأسمى آيات التهاني والتبريكات للإخوة المواطنين والمقيمين، وكل عام وأنتم بخير.

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