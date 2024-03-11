هيئة الرؤية تلتمس هلال رمضان اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
تجتمع هيئة الرؤية الشرعية بمشيئة الله مساء اليوم الأحد بالمجلس الأعلى للقضاء في ضاحية مبارك عبدالله الجابر التماساً لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية. ودعت الهيئة كل من يثبت له من الإخوة المواطنين
أو المقيمين رؤية هلال شهر رمضان إلى التواصل معها على الهاتف رقم 25376934. وبهذه المناسبة الكريمة، توجهت وزارة العدل بأسمى آيات التهاني والتبريكات للإخوة المواطنين والمقيمين، وكل عام وأنتم بخير.
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