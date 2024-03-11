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إعداد كشوف الترقية في الصحة

3/11/2024 2:11:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
تعد وزارة الصحة كشوفا بشأن حركة الترقية بالاختيار للموظفين الكويتيين، حيث استقبلت العديد من الطلبات بهذا الشأن.

ويشمل الترشيح للترقية بالاختيار فقط الموظفين الكويتيين وجميع الفئات الوظيفية عدا الأطباء الذين تحكم ترقيتهم قواعد خاصة بهم، علما انه بعد تقديم جميع الطلبات والتدقيق عليها واستيفاء كامل الإجراءات سيتم إعداد الكشوف ومن ثم الإعلان عن أسماء المشمولين فيها.

من جانب آخر، اعتمدت وزارة الصحة أسماء المستحقين لـ «الترقية بالأقدمية»، الذين يبلغ عددهم 2000 موظف وموظفة من الإداريين والفنيين والأطباء وغيرهم.

وبدأت وزارة الصحة بتعديل البيانات الوظيفية للموظفين والموظفات من العاملين في الفئات السابقة بجهاز الشؤون المالية والإدارية وإضافة العلاوة المستحقة والانتهاء من ذلك خلال الأسبوع المقبل.

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