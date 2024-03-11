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الجامعة تحويل الشعب بين 5 و7 مساء إلى التعليم عن بعد خلال شهر رمضان

3/11/2024 2:11:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جامعة الكويت عن جواز تحويل الشعب خلال الفترة ما بين 5 و7 مساء أو جزء منها، إلى نظام التعليم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك. وقال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري إن «مجلس جامعة الكويت وافق على جواز تحويل الشعب خلال الفترة ما بين 5 و7 مساء أو جزء منها إلى نظام التعليم عن بعد، وذلك خلال فترة شهر رمضان المبارك».
وأوضح د.الظفيري أن إجراء التحويل للشعبة يكون بطلب من أستاذ المقرر وبموافقة القسم العلمي وعميد الكلية المعنية، وبالتنسيق مع عميد القبول والتسجيل. من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عن تحويل محاضرات ما بعد الساعة الـ 4 عصرا في مختلف كليات ومعاهد الهيئة إلى التعليم عن بعد «أونلاين» خلال شهر رمضان.

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