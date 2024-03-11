الجامعة تحويل الشعب بين 5 و7 مساء إلى التعليم عن بعد خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت جامعة الكويت عن جواز تحويل الشعب خلال الفترة ما بين 5 و7 مساء أو جزء منها، إلى نظام التعليم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك. وقال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري إن «مجلس جامعة الكويت وافق على جواز تحويل الشعب خلال الفترة ما بين 5 و7 مساء أو جزء منها إلى نظام التعليم عن بعد، وذلك خلال فترة شهر رمضان المبارك».
وأوضح د.الظفيري أن إجراء التحويل للشعبة يكون بطلب من أستاذ المقرر وبموافقة القسم العلمي وعميد الكلية المعنية، وبالتنسيق مع عميد القبول والتسجيل. من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عن تحويل محاضرات ما بعد الساعة الـ 4 عصرا في مختلف كليات ومعاهد الهيئة إلى التعليم عن بعد «أونلاين» خلال شهر رمضان.
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