البلدية تحدد 3 مواعيد للدفن في المقابر خلال رمضان
التاريخ
3/11/2024 2:11:29 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) حددتالبلدية ثلاثة مواعيد دفن للجنائز خلال فترة شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 11 صباحا وبعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح.
وأوضحت البلدية في بيان صحافي اليوم السبت، أن اختيار مواعيد الدفن تأتي تخفيفا على أهالي المتوفين وحرصا على صحة وسلامة المشيعين للجنائز في المقابر.
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