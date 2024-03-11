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البلدية تحدد 3 مواعيد للدفن في المقابر خلال رمضان

3/11/2024 2:11:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حددتالبلدية ثلاثة مواعيد دفن للجنائز خلال فترة شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 11 صباحا وبعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح.

وأوضحت البلدية في بيان صحافي اليوم السبت، أن اختيار مواعيد الدفن تأتي تخفيفا على أهالي المتوفين وحرصا على صحة وسلامة المشيعين للجنائز في المقابر.

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