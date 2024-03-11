صاحب السمو يهنئ المواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

MENAFN - Al-Anbaa) يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين والمقيمين الكرام على أرض الوطن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

ويعلن الديوان الاميري أن صاحب السمو أمير البلاد

وأسرة آل الصباح الكرام سوف يستقبلون المهنئين بهذا الشهر المبارك في اليوم الاول والثاني من الساعة 8 مساء وذلك في ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان على أن يكون دخول المهنئين من خلال بوابة طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.

كما يتوجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى تعالى أن يحفظ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ

د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لكافة الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وتقدم وازدهار.

