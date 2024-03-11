23 مرشحا في اليوم السادس من التسجيل لانتخابات أمة 2024

MENAFN - Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 23 مرشحا اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الستة الأولى من الترشح 163 مرشحا من بينهم 159 مرشحا من الذكور، و4 مرشحات.

وتقدم في اليوم السادس 3 مرشحين في الدائرة الأولى، فيما تقدم 7 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم مرشحان اثنان في الدائرة الثالثة، وتقدم 7 مرشحين في الدائرة الرابعة، و4 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الخامس النواب السابقون محمد هايف المطيري، ود.مبارك الطشة وعبدالله فهاد العنزي، ود.بدر الملا، وسعد الخنفور ومتعب الرثعان إضافة إلى المرشحين أنور الفكر وعبدالله غضنفر.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.