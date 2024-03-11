انطلاق فعاليات يوم الكويت الرياضي على جسر جابر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد الصباح: الجميع فاز في يوم الكويت الرياضي وأبناء الكويت أثبتوا إرادتهم الصلبة وزير الصحة: الكويت تشارك بأكملها حكومة وشعباً باليوم الرياضي..ونأمل أن تصبح هذه الفعالية عادة سنوية داود معرفي: الدعوة مفتوحة للجميع بالحضور..والمشاركة الواسعة تشجّعنا على الاستمرار بتنظيم مثل هذه الفعاليات ناصر الشيخ: مشاركة أكثر من 12 ألف شخص في اليوم الرياضي إنجاز رائع بكل المقاييس يوسف البيدان: نسعى لمشاركة جميع المؤسسات في القطاعين الأهلي والخاص في النسخة المقبلة بشار عبدالله: تنظيم يوم للرياضة الكويتية كان حلماً وتحقّق..ونأمل استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات
دارين العلي-ألاء خليفة
انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات يوم الكويت الرياضي في تمام الساعة الـ 8 صباحا على جسر جابر، وهو الحدث المجتمعي التاريخي الأول من نوعه الذي
ينظمه "الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع" بإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح وكبار الشخصيات في الدولة ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الكويتي.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، بالمشاركة الواسعة في ماراثون يوم الكويت الرياضي، وقال: "نحتفل جميعنا بهذا اليوم الرياضي الذي لا يوجد فيه خاسر وفائز ، فالجميع فاز بأن شارك ورفع المعنويات، والأمل بأن الكويت مقبلة على غدٍ مشرق وآفاق أرحب".
واضاف: ما لفت انتباهي أثناء المشاركة في الماراثون هو اخواني واخواتي أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين شاركوا بكل الفعاليات ما يدل على الإرادة الصلبة والجادة لأبناء وبنات الشعب الكويتي الذين "إذا حطوا براسهم هدف يحققونه".
وشكر سموه الجميع على مشاركتهم والمنظمين بشكل خاص على هذا التنظيم الممتاز.
ومن جانبه أعرب وزير الصحة د.أحمد العوضي، فور وصوله للمشاركة في ماراثون يوم الكويت الرياضي عن سعادته بمشاركته في هذا اليوم الذي تشارك فيه الكويت بأكملها حكومة وشعبا ومن جميع الفئات العمرية إحياء لمفهوم الصحة والرياضة.
وآمل ان تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، مثنيا على المشاركة الواسعة من قبل مختلف شرائح المجتمع الكويتي ما يشكل دليلا واضحا على حب المجتمع للرياضة وان الصحة للجميع وان الوقاية خير من قنطار علاج.
وبدوره قال زير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي: يوم الكويت الرياضي بتنظيم وترتيب الحكومة وهذه بادرة طيبة بأن يكون لدينا يوم رياضي في الكويت وهو أمر سيكون له آثار جميلة خاصة ان التزمنا كل عام بتنظيم تلك الفعاليات الرياضية المميزة.
واشاد معرفي في تصريح خاص لـ" الأنباء"، على هامش الفعالية بالأعداد الكبيرة المشاركة، لافتا الى انه تم تسجيل
10 آلاف
مشارك في
الفعالية إلا أنه وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء تم فتح التسجيل مرة أخرى وزادت أعداد المشاركين.
وذكر
ان الدعوة مفتوحة للجميع بالحضور حتى ان لم يكن قد قام بالتسجيل عن طريق الموقع، مشيدا بالأجواء الاجتماعية الرياضية الترفيهية
السائدة.
وأفاد بأن تلك الأعداد الكبيرة المشاركة تشجّعنا على الاستمرار في تنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية في الكويت، مشيرا إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، يحرص دائما على دور الشباب وأهمية تمكينهم في كافة المجالات .
ومن ناحيته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ، في تصريح خاص
لـ"الأنباء"، أن اليوم هو يوم مميز جدا في الكويت بتنظيم يوم الكويت الرياضي، مشيدا بهذه الفعاليات الجميلة التي تنوعت ما بين فعاليات اجتماعية ورياضية وترفيهية.
وأشاد الشيخ بحرص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، على الرعاية والحضور والمشاركة والذي ان دل على شيء إنما يدل على حرص الحكومة على دعم الرياضة .
وأثنى الشيخ على حسن التنظيم على الرغم من أن أعداد المشاركين فاقت الـ
12
ألف شخص وهذا إنجاز رائع بكل المقاييس.
وأشاد الشيخ بالهدف من هذا اليوم الرياضي لتشجيع أفراد المجتمع على العيش بنمط حياة صحية سليمة، آملا استمرار مثل تلك الفعاليات على مدار السنة.
ومن جانبه
أعرب مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، عن سعادته بمشاركة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بهذه الفعالية، مثمنا جهود جميع المساهمين في انجاح هذه الفعالية ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة وتحديدا قطاع الرياضة للجميع، مشيدا بمشاركة الأعداد الهائلة في هذه الفعالية والتي فاقت ال 10 آلاف مشارك.
وأمل أن تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، داعيا الى مشاركة الجميع من هيئات وجهات مختلفة في الدولة سواء القطاع الاهلي أو الخاص، لافتا الى ان المشاركة الواسعة في الفعالية اثبتت نجاحها وهي التي تنظم لأول مرة من نوعها في الكويت.
وبدوره أعرب نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله، عن سعادته البالغة بتنظيم هذا الحدث الرياضي كما أشاد باهتمام الحكومة بمختلف أنواع الرياضات.
ولفت عبدالله في تصريح خاص
لـ "الأنباء"، إلى أن حضور سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصه على المشاركة
يؤكد دعمه التام للرياضة.
وذكر عبدالله أن تنظيم يوم للرياضة الكويتية كان حلما واليوم تحول الحلم إلى حقيقة، معربا عن سعادته البالغة، ومعربا عن أمله
باستمرار تنظيم مثل تلك الفعاليات.
ومن جانبها أعربت رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد، في تصريح خاص
لـ"الأنباء"، عن سعادتها البالغة بهذا الحدث التاريخي الرياضي المهم والذي يحدث لأول مرة بالكويت، مشيدة بتلك الأعداد من المشاركين من المواطنين والمقيمين والتي فاقت الـ12 ألف شخص.
وأعربت الأحمد عن أملها أن تستمر تلك الفعاليات الرياضية، مؤكدة على أهمية الرياضة في حياة جميع أفراد المجتمع.
وتوجهت الأحمد بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، على رعايته وحضوره لتلك الفعالية المميزة.
سباق مشي لـ 5 كيلو مترات..وسباق للدراجات الهوائية لـ15 كيلو متراً
تضمن يوم الكويت الرياضي سباق المشي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا.
فعاليات رياضية واستعراضية ومسابقات جماعية
كان السباق مفتوحا لجميع الفئات والأعمار من مواطنين ومقيمين مجانا ودون رسوم، كما تتضمن فقرات استعراضية ومسابقات جماعية في القرية الرياضية.
ومن المقرر تنظيم هذا الحدث الرياضي سنويا ضمن خطط الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة.
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