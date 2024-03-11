انطلاق فعاليات يوم الكويت الرياضي على جسر جابر



محمد الصباح: الجميع فاز في يوم الكويت الرياضي وأبناء الكويت أثبتوا إرادتهم الصلبة

وزير الصحة: الكويت تشارك بأكملها حكومة وشعباً باليوم الرياضي..ونأمل أن تصبح هذه الفعالية عادة سنوية

داود معرفي: الدعوة مفتوحة للجميع بالحضور..والمشاركة الواسعة تشجّعنا على الاستمرار بتنظيم مثل هذه الفعاليات

ناصر الشيخ: مشاركة أكثر من 12 ألف شخص في اليوم الرياضي إنجاز رائع بكل المقاييس

يوسف البيدان: نسعى لمشاركة جميع المؤسسات في القطاعين الأهلي والخاص في النسخة المقبلة بشار عبدالله: تنظيم يوم للرياضة الكويتية كان حلماً وتحقّق..ونأمل استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات





دارين العلي-ألاء خليفة

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات يوم الكويت الرياضي في تمام الساعة الـ 8 صباحا على جسر جابر، وهو الحدث المجتمعي التاريخي الأول من نوعه الذي

ينظمه "الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع" بإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح وكبار الشخصيات في الدولة ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الكويتي.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، بالمشاركة الواسعة في ماراثون يوم الكويت الرياضي، وقال: "نحتفل جميعنا بهذا اليوم الرياضي الذي لا يوجد فيه خاسر وفائز ، فالجميع فاز بأن شارك ورفع المعنويات، والأمل بأن الكويت مقبلة على غدٍ مشرق وآفاق أرحب".

واضاف: ما لفت انتباهي أثناء المشاركة في الماراثون هو اخواني واخواتي أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين شاركوا بكل الفعاليات ما يدل على الإرادة الصلبة والجادة لأبناء وبنات الشعب الكويتي الذين "إذا حطوا براسهم هدف يحققونه".

وشكر سموه الجميع على مشاركتهم والمنظمين بشكل خاص على هذا التنظيم الممتاز.

ومن جانبه أعرب وزير الصحة د.أحمد العوضي، فور وصوله للمشاركة في ماراثون يوم الكويت الرياضي عن سعادته بمشاركته في هذا اليوم الذي تشارك فيه الكويت بأكملها حكومة وشعبا ومن جميع الفئات العمرية إحياء لمفهوم الصحة والرياضة.

وآمل ان تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، مثنيا على المشاركة الواسعة من قبل مختلف شرائح المجتمع الكويتي ما يشكل دليلا واضحا على حب المجتمع للرياضة وان الصحة للجميع وان الوقاية خير من قنطار علاج.

وبدوره قال زير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي: يوم الكويت الرياضي بتنظيم وترتيب الحكومة وهذه بادرة طيبة بأن يكون لدينا يوم رياضي في الكويت وهو أمر سيكون له آثار جميلة خاصة ان التزمنا كل عام بتنظيم تلك الفعاليات الرياضية المميزة.

واشاد معرفي في تصريح خاص لـ" الأنباء"، على هامش الفعالية بالأعداد الكبيرة المشاركة، لافتا الى انه تم تسجيل

10 آلاف

مشارك في

الفعالية إلا أنه وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء تم فتح التسجيل مرة أخرى وزادت أعداد المشاركين.

وذكر

ان الدعوة مفتوحة للجميع بالحضور حتى ان لم يكن قد قام بالتسجيل عن طريق الموقع، مشيدا بالأجواء الاجتماعية الرياضية الترفيهية

السائدة.

وأفاد بأن تلك الأعداد الكبيرة المشاركة تشجّعنا على الاستمرار في تنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية في الكويت، مشيرا إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، يحرص دائما على دور الشباب وأهمية تمكينهم في كافة المجالات .

ومن ناحيته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ، في تصريح خاص

لـ"الأنباء"، أن اليوم هو يوم مميز جدا في الكويت بتنظيم يوم الكويت الرياضي، مشيدا بهذه الفعاليات الجميلة التي تنوعت ما بين فعاليات اجتماعية ورياضية وترفيهية.

وأشاد الشيخ بحرص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، على الرعاية والحضور والمشاركة والذي ان دل على شيء إنما يدل على حرص الحكومة على دعم الرياضة .

وأثنى الشيخ على حسن التنظيم على الرغم من أن أعداد المشاركين فاقت الـ

12

ألف شخص وهذا إنجاز رائع بكل المقاييس.

وأشاد الشيخ بالهدف من هذا اليوم الرياضي لتشجيع أفراد المجتمع على العيش بنمط حياة صحية سليمة، آملا استمرار مثل تلك الفعاليات على مدار السنة.

ومن جانبه

أعرب مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، عن سعادته بمشاركة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بهذه الفعالية، مثمنا جهود جميع المساهمين في انجاح هذه الفعالية ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة وتحديدا قطاع الرياضة للجميع، مشيدا بمشاركة الأعداد الهائلة في هذه الفعالية والتي فاقت ال 10 آلاف مشارك.

وأمل أن تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، داعيا الى مشاركة الجميع من هيئات وجهات مختلفة في الدولة سواء القطاع الاهلي أو الخاص، لافتا الى ان المشاركة الواسعة في الفعالية اثبتت نجاحها وهي التي تنظم لأول مرة من نوعها في الكويت.

وبدوره أعرب نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله، عن سعادته البالغة بتنظيم هذا الحدث الرياضي كما أشاد باهتمام الحكومة بمختلف أنواع الرياضات.

ولفت عبدالله في تصريح خاص

لـ "الأنباء"، إلى أن حضور سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصه على المشاركة

يؤكد دعمه التام للرياضة.

وذكر عبدالله أن تنظيم يوم للرياضة الكويتية كان حلما واليوم تحول الحلم إلى حقيقة، معربا عن سعادته البالغة، ومعربا عن أمله

باستمرار تنظيم مثل تلك الفعاليات.

ومن جانبها أعربت رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد، في تصريح خاص

لـ"الأنباء"، عن سعادتها البالغة بهذا الحدث التاريخي الرياضي المهم والذي يحدث لأول مرة بالكويت، مشيدة بتلك الأعداد من المشاركين من المواطنين والمقيمين والتي فاقت الـ12 ألف شخص.

وأعربت الأحمد عن أملها أن تستمر تلك الفعاليات الرياضية، مؤكدة على أهمية الرياضة في حياة جميع أفراد المجتمع.

وتوجهت الأحمد بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، على رعايته وحضوره لتلك الفعالية المميزة.





سباق مشي لـ 5 كيلو مترات..وسباق للدراجات الهوائية لـ15 كيلو متراً



تضمن يوم الكويت الرياضي سباق المشي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا.





فعاليات رياضية واستعراضية ومسابقات جماعية

كان السباق مفتوحا لجميع الفئات والأعمار من مواطنين ومقيمين مجانا ودون رسوم، كما تتضمن فقرات استعراضية ومسابقات جماعية في القرية الرياضية.

ومن المقرر تنظيم هذا الحدث الرياضي سنويا ضمن خطط الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة.