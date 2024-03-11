31 مرشحا في اليوم السابع من التسجيل لانتخابات أمة 2024

MENAFN - Al-Anbaa) سلطان العبدان-فرحان الشمري

تقدم 31 مرشحا ومرشحة اليوم، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام السبعة الأولى من الترشح 194 مرشحا من بينهم 188 مرشحاً من الذكور، و6 مرشحات.

وتقدم في اليوم السابع 4 مرشحين في الدائرة الأولى، و4 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 6 مرشحين في الدائرة الثالثة من بينهم مرشحتان، وتقدم 10 مرشحين في الدائرة الرابعة، و7 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم السابع النواب السابقون بدر سيار ود.خالد العايد العنزي وعبدالوهاب البابطين ود.عبيد الوسمي وجراح الفوزان وحمدان العازمي.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.