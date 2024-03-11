31 مرشحا في اليوم السابع من التسجيل لانتخابات أمة 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) سلطان العبدان-فرحان الشمري
تقدم 31 مرشحا ومرشحة اليوم، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام السبعة الأولى من الترشح 194 مرشحا من بينهم 188 مرشحاً من الذكور، و6 مرشحات.
وتقدم في اليوم السابع 4 مرشحين في الدائرة الأولى، و4 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 6 مرشحين في الدائرة الثالثة من بينهم مرشحتان، وتقدم 10 مرشحين في الدائرة الرابعة، و7 مرشحين في الدائرة الخامسة.
وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم السابع النواب السابقون بدر سيار ود.خالد العايد العنزي وعبدالوهاب البابطين ود.عبيد الوسمي وجراح الفوزان وحمدان العازمي.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.
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