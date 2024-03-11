الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 29

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ وغائم جزئيا لنهار اليوم الأحد،
والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 35 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما
جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 29 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 12 درجة مئوية.
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