Monday, 11 March 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة شهر رمضان المبارك

3/11/2024 2:11:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد، إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الوزير الشيخ فهد اليوسف بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل.

MENAFN11032024000130011022ID1107958621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث